Edilul din Năvodari, Florin Chelaru, întâlnire cu un grup de părinţi

I-am asigurat pe părinți de întreg suportul meu, iar în perioada următoare ne propunem o nouă întâlnire având alături reprezentanți ai comitetelor de părinți și pe directorii unităților de învățământ, întrucât îmi doresc să dezvoltăm această inițiativă frumoasă”, a transmis Florin Chelaru pe pagina sa personală de Facebook.





„Părinții și-au dorit să ne întâlnim pentru a identifica împreună soluții la o serie de provocări cu care se confruntă elevii, în special cei de gimnaziu și liceu. Am discutat despre postările de pe rețelele de socializare ale copiilor și despre cât de important este comportamentul online pentru viitorul lor profesional. Am ascultat cu interes ideile și propunerile lor de acțiuni viitoare și am analizat proiectele pe care autoritatea publică le are deja în implementare pentru copiii orașului Năvodari, fie că vorbim de numeroase activități sportive la secțiile Clubului Sportiv Năvodari ori de activități recreative dintre cele mai diverse, odată cu finalizarea proiectului european de modernizare a Casei de Cultură Năvodari.