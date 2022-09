Referendumul pentru schimbarea numelui satului Coroana din comuna Albeşti se va organiza în 2024

La sfârşitul anului trecut, primarul comunei Albeşti, Gheorghe Moldovan, a vrut să organizeze un referendum pentru a schimba numele satului Coroana din comuna Albeşti în Coroana de Fier. Astfel, Gheorghe Moldovan a vrut să păstreze o tradiţie şi să țină cont de legenda care spune că în acel loc a existat un tun din care s-a făurit o coroană regală. Referendumul nu a mai avut loc, pentru că între timp a intervenit pandemia de coronavirus.„Ne-am oprit atunci pentru că era pandemia de coronavirus şi nu puteam să organizăm şi erau şi nişte costuri foarte mari. Un astfel de referendum presupune cam două sau trei miliarde de lei. Am zis că poate o să facem referendumul atunci când vor avea loc viitoarele alegeri, în 2024. La acele alegeri voi candida din nou. Nu are rost să mergem în paralel pentru că sunt costurile foarte mari. Este un calendar, o procedură, nu este chiar atât de uşor. Lumea este împărţită. Unii, cei care cunosc problema, sunt de acord. În multe rânduri Casa Regală a venit şi a ajutat cu ce s-a putut. A adus foarte multe daruri pentru copii. Generaţia asta mai tânără întreabă doar câţi bani câştigă dacă iese la vot. Este vorba despre istorie. Nu este vorba despre bani. Pe aici a trecut chiar Regele Mihai. Principesa Margareta a trecut şi ea de vreo trei ori”, a declarat Gheorghe Moldovan.Pe de altă parte, șeful administrației din Albeşti ne-a declarat că are foarte multe proiecte în implementare pentru comuna pe care o conduce.Prin acestea, Gheorghe Moldovan vrea să le facă un trai mai bun locuitorilor din Albeşti. Primarul Moldovan se află la al patrulea mandat şi are de gând să candideze din nou. Mai mult decât atât, el este sigur că va câştiga alegerile pentru că ştie că este foarte iubit de cetăţeniicomunei.„Avem de terminat o grădiniţă cu program prelungit, cu ajutorul fondurilor europene. Ea va fi în satul Cotu Văii. Lucrăm la o şcoală prin Program Operaţional Regional. Mai avem un cămin cultural, tot prin fonduri europene. Avem pe PNRR, pe Axa 10, piste de biciclete şi trotuare. Vom mai monta, tot prin Axa 10, nişte camere video în satul Arsa şi avem prin programul Anghel Saligny încă trei proiecte. Unul pentru gaze, iar acestuia trebuie să îi dăm drumul la procedura de achiziţie şi mai avem un proiect pentru canalizare şi două pentru drumuri. Avem un proiect de doi kilometri de drumuri şi unul de șase kilometri. Vom mai depune un proiect în viitorul apropiat pentru iluminatul public. Valoarea ajunge la 500.000 de lei. Baza sportivă este foarte bine pusă la punct. În schimb, vrem să construim o biserică în satul Albeşti, pentru că ne trebuie una nouă. Cea veche s-a deteriorat şi nu are rost să o renovăm. Vom face alta nouă”, a declarat pentru „Cuget Liber” Gheorghe Moldovan.