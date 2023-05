Emoţii mari pentru părinţi! Începe aventura înscrierii în clasa pregătitoare!

„Am numit deja o comisie de înscriere din care fac parte și doamnele învățătoare care vor prelua clasa zero. Având în vedere că există și o Şcoală Gimnazială la Eforie Nord, locurile alocate sunt suficiente. Pentru a veni în sprijinul părinţilor, programul de înscrieri pentru cei mici este bine stabilit, de luni până joi, de la ora 8.00 la 18.00, iar vineri, de la 8.00 la 17.00”, a declarat directorul unităţii de învăţământ, Ana Maria Brăteanu.





La Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, directorul Anamaria Ciobotaru a precizat că planul de școlarizare pentru anul școlar următor este o clasă pentru învățământul tradițional (22 locuri), două clase pentru alternativa educațională step by step (44 locuri).







„Anul trecut am avut la fel. În mod normal, avem două clase - una pe învăţământ tradițional, cealaltă pentru alternativa educațională step by step. La fel ca în 2022, şi în 2023 am cerut o clasă în plus pe alternativa educaţională, dar părinţii trebuie să ştie că preșcolarii din grădinița noastră au prioritate”, a subliniat aceasta.





La Şcoala nr. 10 „Mihail Koiciu”, prof. Cătălina Dumbravă, directorul instituţiei, a adăugat că au primit aprobare pentru patru clase, dar anul acesta vor avea doar două clase. Prima etapă de înscriere are loc între 3-18 mai, iar cea de-a doua, între 6-12 iunie.





Foarte mulţi copii vor fi şcolarizaţi, din toamnă, şi la Şcoala nr. 38 „Dimitrie Cantermir”. Aici, a precizat directorul instituţiei, prof. Iris Sarchizian, s-a propus înfiinţarea a şase clase la Şcoala nr. 38 și două clase la Şcoala nr. 14 Palazu, care aparţine din septembrie 2022 de ei.





„Întotdeauna au fost cereri numeroase pentru Şcoala nr. 38 și de aceea am solicitat şase clase pentru anul școlar următor şi sunt convinsă că se vor ocupa toate locurile”, ne-a mărturisit managerul.





Aşadar, din luna septembrie a acestui an începe şcoala pentru mii de copilaşi, care, la acest moment, frecventează cursurile grădiniţelor. De miercuri, 3 mai, pentru toţi părinţii acestor copii încep emoţiile, pentru că fiecare vrea un loc mai bun pentru puiul lui, o şcoală bună, unde să poată învăţa în următorii ani. Ştim deja câte locuri sunt disponibile. Vă întrebaţi cum va decurge procesul de înscriere a boboceilor sau câte clase sunt la şcoala din cartier? De exemplu, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2023 - 2024 cuprinde trei clase pregătitoare. Pentru cei care aleg o clasă de pian sau vioară, testarea aptitudinilor pentru învăţământul vocaţional se va face în data de 20 mai. La Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul”, directorul instituţiei, prof. Carmen Guguş, ne-a declarat că ei au proiectat în planul de școlarizare patru clase pregătitoare (88 de locuri). „Nu am solicitat mai multe clase, fiindcă nu ne permite spațiul. Şcoala este construită pentru patru clase pe nivel. Cu greu am făcut loc de trei ani celei de-a cincea clase, iar anul trecut celei de-a şasea”, a precizat managerul. În aceeaşi situaţie se află şi Şcoala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”, unde, tot din lipsă de spaţiu, anul acesta se va merge tot pe patru clase. La Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud, din toamnă vor funcţiona două clase, ca și anul trecut.