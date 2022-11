Şcolile nu au căldură în sălile de curs, dar nici nu se plâng. "Noroc cu vremea bună!"

Nici la Liceul Energetic Constanţa nu sunt probleme. „Noi avem centrală pe gaze. Nu am dat încă drumul, pentru că nu este frig în școală. Noroc cu vremea bună”, a completat directorul unităţii, Claudia Niţu. Nici la Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” nu sunt probleme. Aici, a precizat directorul instituţiei, Elena Gogu, în acest an şcolar sunt 979 de elevi şi niciunul nu a reclamat până acum lipsa căldurii. „Încălzirea este pe bază de centrală proprie pe gaze şi nu avem probleme la acest moment”, a spus managerul.





Potrivit şefului Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Constanţa, Sorin Mihai, nu sunt probleme la nivelul județului. Precizăm că începând de luni, 14 noiembrie, unităţile de învăţământ care depind de Termoficare Constanţa vor avea căldură în clase. În paralel, a precizat inspectorul, la nivelul fiecărei unități de învățământ, trebuie identificate resurse alternative în vederea asigurării confortului termic în grupe/ clase.





„Fiecare director trebuie să identifice soluția adecvată. Unitatea de învățământ trebuie să asigure aceste resurse”, a adăugat inspectorul şcolar general.





Cum spuneam, cele mai multe unități de învățământ sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire, care până în prezent nu a pornit căldura. Deci, clasele sunt neîncălzite, exceptând câteva unități de învățământ care dispun de centrale termice proprii, care le-au şi dat drumul. Îngheaţă elevii în clase? Pentru a afla care este situația, am luat legătura cu câțiva manageri de școli. De exemplu, directorul Şcolii nr. 29 „Mihai Viteazul”, Carmen Guguş, a precizat că ei au 1.050 de copii în două schimburi şi sunt racordați la sistemul de încălzire centralizat. „Deocamdată nu am avut nevoie de căldură, dar am primit bani de la primărie, în urma aprobării unei note de fundamentare, cu care am înlocuit toate coroanele sistemului de încălzire din școală. Ieri am recepționat lucrarea şi acum așteptăm să vină agentul termic. În plus, am separat și încălzirea sălii de sport de cea a clădirii școlii, fiindcă sunt construite în perioade diferite și aveau nevoi diferite. Sala de sport este mai răcoroasă”, a precizat directorul. La rândul său, directorul Şcolii Gimnaziale „Tudor Arghezi” din Năvodari, Adriana Pătraşcu, a adăugat că ei sunt racordați la gaze, cu centrală termică proprie din această toamnă. „Noi avem 640 de elevi. Nu am pornit deocamdată centrala, datorită vremii favorabile. Sălile de clasă sunt mici, elevii se încălzesc şi nu suferă nimeni”, a subliniat ea.