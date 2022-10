De ce ați mințit elevii? Niciodată nu vor primi bursele pe 15 ale lunii, din cauza zecilor de aprobări impuse

Întrebat în legătură cu situația achitării burselor, prof. Sorin Mihai, inspector școlar general, a transmis: „Inspectoratul Școlar Județean Constanța a solicitat în cursul zilei de ieri, 25.10.2022, către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța date cu privire la sumele care au fost deschise (din sumele repartizate la începutul anului), pe UAT-uri, pentru plata burselor elevilor. Astăzi se va solicita fiecărei UAT situația efectivă a plăților realizate pentru unitățile de învățământ, în vederea achitării burselor. Situația solicitată se raportează la perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2022”.



Asociația Elevilor Constanța solicită primăriei mărirea cuantumului burselor





Pe de altă parte, Consiliul Local Constanța abia pe 31 octombrie va aproba numărul și cuantumul burselor aferente anului școlar 2022-2023. În funcție de tipul bursei, la nivelul municipiului Constanța se înregistrează 161 burse de performanță, 7.209 burse de merit, 776 burse de studiu și 3.267 burse de ajutor social. Cuantumul ce urmează a fi votat este de 1.000 lei/lună pentru performanță, 200 lei/lună pentru merit și 250 lei/lună pentru studiu, respectiv ajutor social.









Referitor la acest cuantum, Asociația Elevilor Constanța a solicitat mărirea burselor la următoarele sume: burse de merit - 300 lei/lună; burse de studiu - 350 lei/lună; burse de ajutor social - 500 lei/lună. „Simultan, menționăm faptul că în semestrul I al anului 2020-2021, când au fost introduse aceste cuantumuri, ele erau acoperite integral din bugetul local. Între timp, Guvernul a început să asigure un cuantum minim, din bugetul de stat. Astfel, Consiliul Local Constanța a ajuns să asigure 0 lei pentru bursele de merit ale elevilor și 50 de lei per elev pentru cele de ajutor social. Mai mult, prin proiectul propus, Primăria Constanța dovedește și cât de ruptă de realitățile sociale este. În contextul economic actual și al creșterii sărăciei, cuantumul bursei de ajutor social, menită să sprijine elevii aflați în situații defavorizate, cu un risc de abandon școlar ridicat, să își continue studiile, Primăria Constanța a decis să păstreze cuantumul bursei de ajutor social la 250 de lei, de 4 ori mai mică ca bursa de performanță”, se arată în comunicatul transmis redacției.







Au lansat, cu surle și trâmbițe, un HG, iar acum pasează mâța





După cum se știe, banii pentru bursele profesionale și „Bani de liceu” sunt plătiți de Ministerul Educației, în timp ce banii pentru bursele de merit, performanță, de studiu și de ajutor social sunt livrați, spre județe, de Ministerul de Finanțe. Despre traseul acesta complicat al banilor de burse ne-a vorbit și Robert Avram, președintele Consiliului Național al Elevilor: „Practic, banii de la Ministerul de Finanțe ajung la direcțiile regionale de finanțe publice, care trebuie să aștepte de la primării lista cu beneficiari, ca să știe ce sume alocă pentru fiecare consiliu local. Se știe că bursele vin de la bugetul local, după ce sunt aprobate în ședințele de consilii locale. Problema este că nu există o comunicare eficientă între instituții. Au aprobat, acum câteva săptămâni, o hotărâre de Guvern pe care au lansat-o cu surle și trâmbițe și acum aruncă pisica la Ministerul Finanțelor cu neplata burselor. De aceea, în noul proiect de lege, noi am solicitat ca banii pentru burse să fie preluați în bugetul Ministerului Educației, pentru că de acolo ajung mult mai ușor către școli. Cum se întâmplă cu naveta elevilor. Chiar dacă nu sunt suficienți, mecanismul funcționează foarte bine. Și asta pentru că nu mai vorbim de 10 instituții implicate, ci doar de trei. Ca să nu mai vorbim de alocațiile pentru elevii majori, care nu s-au mai livrat din luna iunie. Este o lipsă de comunicare inter-instituțională, pentru că lumea nu se coordonează, astfel încât să ajungă la o rezolvare. Am înțeles că în proiectul de lege se prevede preluarea sumelor în bugetul Ministerului Educației, astfel încât ele să fie virate către inspectorate și către școală, ulterior. Acum rămâne de văzut, întrucât am înțeles că există oarecare reticențe, deoarece acele sume defalcate s-ar putea vira doar de la Ministerul de Finanțe”, a declarat pentru „Cuget Liber” președintele CNE. El a adăugat că acel HG a fost aprobat în virtutea inerției, pentru că oricum trebuia aprobat cuantumul minim, la începutul anului școlar. „Noi ne-am așteptat de la bun început, deși ar fi fost ideal să se întâmple așa, însă e foarte puțin probabil… Doar dacă nu vom mai avea atâtea instituții implicate”, a mai spus Robert Avram.











„Nu plătești bursele elevilor - se numește deturnare de fonduri”





Și când te gândești că fostul ministru Sorin Cîmpeanu, la momentul lansării HG 1138, mai și preciza că este nevoie de existența unor mecanisme, la nivel de lege organică, pentru a putea sancționa situațiile în care nu se plătesc bursele sociale! „În momentul de față, nu există (aceste mecanisme – n.r.), deși, începând cu anul 2020, bursele elevilor au fost asigurate, pentru prima dată, din bugetul de stat, iar în anul 2020, bugetul a fost de 270 de milioane de lei, în 2021, de 540 de milioane de lei, plus 105 milioane, la rectificarea bugetară iar anul acesta avem 1,3 miliarde de lei. Avem practic o creștere de patru ori a bugetului de burse de la bugetul de stat asigurate. Autoritățile locale trebuie să plătească aceste burse pentru că, spre deosebire de perioada dinainte de anul 2020, când aceste burse se plăteau din bugetul autorităților locale, acum banii aceștia vin de la bugetul de stat. Nu plătești bursele elevilor - se numește deturnare de fonduri”, simula interes fostul ministru.



Cel mai probabil, acel „15 a lunii anterioare” (din HG 1138) se va transforma în data de 15 poate de-acum două luni.





Ieri, din discuțiile cu o serie de directori de școli și licee am reținut că telefonul sună în disperare la secretariat, pentru că elevii știau că vor primi bursele pe 15 octombrie și, iată, au trecut 10 zile peste termenul OBLIGATORIU, iar veștile nu sunt deloc îmbucurătoare.