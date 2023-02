Directorul Școlii 29 reacționează în scandalul olimpiadei! "Am anunțat inspectoratul pe WhatsApp"

Toate acestea ne-au fost relatate de prof. Carmen Guguș, directorul Școlii nr. 29, cea care a fost incriminată de anumiți părinți de faptul că prin această decalare a fazei locale a olimpiadei și-ar fi favorizat elevii.





Așadar, primul motiv care a stat la baza deciziei de a decala olimpiada pleacă de la lipsa agentului termic pe parcursul a cinci zile, anume 31 ianuarie – 4 februarie 2023, când sistemul de Termoficare Constanța a înregistrat avaria, fapt care a determinat modificarea programului școlar și a fost adus la cunoștința IȘJ prin adresele 229/31.01.2023 și 263/01.02.2023.





Al doilea motiv este semnalarea de către părinți a imposibilității prezenței elevilor la școală mai devreme de luni, din motive de sănătate, respectiv din cauza condițiilor vitrege de desfășurare a activității didactice.





Cel de-al treilea motiv este justificat de apariția Regulamentului specific privind organizarea şi desfășurarea Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Română (Nr. 25006) pe data de 7.02.2023, adică la trei zile după ce olimpiada avusese loc.



Și nu în ultimul rând, perioada flexibilă de evaluare, notare și transmitere a rezultatelor elevilor la Inspectoratul Școlar Județean Constanța (până sâmbătă, 11 februarie 2023, conform comunicărilor de pe grupul de Coordonatori Cerc Pedagogic și Cerc Pedagogic nr. 11).





Firesc, am întrebat de ce directorul Carmen Guguș nu a informat IȘJ în legătură cu această decizie. „Realitatea este că am anunțat inspectoratul vineri seară (3 februarie – n.r.), prin mesaj pe WhatsApp, care evident nu are număr de înregistrare. Ideea este că nu a existat o procedură clară, iar regulamentul de organizare a Olimpiadei de limba română a apărut pe 7 februarie. Toate regulamentele au apărut cu o mică întârziere, la sfârșitul lunii ianuarie, în timp ce pentru Limba română a apărut pe 7 februarie, după ce s-a ținut proba scrisă a etapei locale. Dacă în procedură apărea scris că rezultatele trebuie transmise în 12 ore, 24 ore, 48 ore, atunci eram cumva constrânși și trebuia să mă gândesc ce fac că nu pot organiza în școală. Și atunci mă gândeam la o soluție în altă școală. Vreau neapărat să se transmită ideea că noi am luat această decizie pentru binele copiilor, și nu că ar sta cineva să caute subiecte, să caute rezolvări. Ca dovadă, am avut 48 de lucrări, din care 20 s-au calificat. Corectura nu a fost făcută de profesorii școlii noastre”, a declarat prof. Guguș, care a adăugat că nu a fost implicată în organizarea pe școală, fiind în incompatibilitate, întrucât copilul său, din clasa a VII-a, era înscris la olimpiadă.



Poate că toată această situație ar fi putut fi evitată dacă Inspectoratul Școlar Județean Constanța desemna centre de evaluare a acestei etape locale, așa cum se întâmpla până la declararea pandemiei și anularea competițiilor școlare. Faptul că directorii au fost anunțați că această fază locală se dă în fiecare școală, cu copiii proprii, cu corectură proprie, cu resurse proprii a lăsat loc de interpretare. Adică din nou profesorii școlii au corectat lucrările propriilor copii, după ce făcuseră același lucru și la etapa pe școală. Plus faptul că rezultatele le-au fost solicitate școlilor la interval de o săptămână (11 februarie) de la susținerea probei, după cum susține directorul Școlii 29.





Având la bază același motiv, s-a luat decizia ca faza locală a Olimpiadei de Limba și Literatura Română să fie decalată de sâmbătă, 4 februarie, pentru luni, 6 februarie, când a revenit agentul termic.