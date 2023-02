Furioși, părinții acuză Ministerul Educației că dezbaterile publice sunt de formă. "Nu v-ați consultat cu nimeni"

Concret, propunerile celor cinci organizații se refereau la o perioadă nouă de vacanță: 22.04.2024 – 30.04.2024, perioadă ce va fi urmată de zilele libere naționale 1 Mai, 2 Mai (punte), 3 Mai (Vinerea Mare), 6 Mai (a doua zi de Paști).





De asemenea, se recomanda desfășurarea Programului național „Școala Altfel” în care să fie incluse minimum două “Zile verzi”, în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024, la decizia unităților de învățământ. Justificat de faptul că tema poate fi studiată de-a lungul întregului an școlar la orele de dirigenție, educație civică, științele naturii, biologie ș.a.m.d., dar mai ales că toate activitățile care s-ar putea desfășura în afara școlii presupun costuri (deplasare, taxe de intrare, cazare etc) pentru care nu există o finanțare din partea Ministerului Educației. Pe scurt, părinții consideră inutilă alocarea unei săptămâni speciale pentru activități de mediu ce pot fi incluse în „Școala Altfel”. Cât despre propunerea de a finaliza cursurile pe 14 iunie, părinții sunt de părere că prelungirea cu încă o săptămână are un impact negativ asupra calendarului examenelor – Evaluarea Națională și Bacalaureat, sesiunea 1 și sesiunea 2.





Imediat după ce a fost postat anunțul legat de forma finală a structurii viitorului an școlar, au apărut și reacțiile furibunde ale părinților, care acuză ministerul de formalism în organizarea dezbaterilor publice.





„Nu v-ați consultat cu nimeni, nu aveți o analiză de impact, dar continuați... Și ați încurcat rău borcanele, de incompetenți ce sunteți!”, comentează un părinte. În timp ce un altul îi susține… cauza: „Vă (pre)faceți că respectați!!!! De ce mai propuneți dezbateri publice dacă lăsați demersurile în stadiile inițiale?! Să vă fie rușine!!! Ați primit modificări pertinente și argumentate cu duiumul, de la oameni mult mai capabili decât voi toți de acolo!!!”.





Iar părerile contra continuă: „Și noi, ca proștii, l-am mai și citit? Au fost propuneri extrem de justificate, ăștia nu le citesc? Ce ambiții idioate sunt la mijloc?! Adică a fost pus în dezbatere publică... la mișto?”.





Acuzându-i de… opacitate comunistă, un alt părinte face o paralelă dură: „Consultări publice pe modelul «la al XIV-lea congres, Ceaușescu reales». Nu s-a putut nimic. Nu ai cu cine. ME este lipsit de gândire critică, de transparență, incapabil de consultări reale, de decizii argumentate și fundamentate”.





Reamintim că structura anului școlar 2023-2024 a fost lansată în dezbatere publică în perioada 27 ianuarie – 10 februarie.





Ordinul care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial prevede 36 de săptămâni de cursuri, între 11 septembrie 2023 și 21 iunie 2024, iar săptămâna de vacanță, la decizia inspectoratelor școlare județene, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024.Nimic despre mutarea vacanței de primăvară aproape de liberele de 1 Mai și Paște. Nimic despre „Săptămâna Verde”, în sensul comasării cu „Școala Altfel”. Sau chiar despre finalizarea cursurilor pe 14 iunie 2024. Adică fix propunerile celor cinci organizații: FePAL – Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România, Grupul Civic „Părinții cer schimbare”, Grupul Civic „Părinții elevilor din România”, Asociația SUPRA, Asociația Mame pentru Mame.