„Săptămâna verde”, sărbătorită printr-o mulţime de activităţi, la Colegiul Economic Mangalia

La sfârșitul lunii aprilie, în cadrul Colegiului Economic Mangalia, sub conducerea directorului instituţiei, Raluca-Simona Ciobănel, au fost organizate o serie de activități de conștientizare a elevilor privind importanța protecției mediului. Practic, școala s-a transformat în locul în care elevii au învățat cum pot avea mai mult grijă de natură. Ca urmare, în contextul programului „Săptămâna verde”, dar și al proiectului „Window to the World”, elevii au participat la videoconferința „La Terre en Marche”, susținută de Sabina Bergami, o poveste fascinantă despre o călătorie de 8.300 de kilometri la pas prin Europa, Asia și Africa, o aventură umană extraordinară prin deschiderea spre ceilalți. Imediat după aceea, adolescenţii au trecut la amenajarea grădinii școlii, ca spațiu de socializare. Pe parcursul a trei zile, cu sprijinul angajaților Primăriei Mangalia, ei au curățat grădina școlii și au plantat flori, arbuști și copăcei. Potrivit reprezentanţilor colegiului, activitatea 4 din proiectul amintit, intitulată sugestiv „The school garden nurturing great minds”, va continua până la finalul anului școlar în curs, când va fi finalizat, probabil, şi mobilierul de grădină realizat cu ajutorul unui elev de la seral, din paleți și anvelope uzate. În plus, de are în vedere și amenajarea grădinii cu lămpi solare. Menţionăm că acest proiesc nu ar fi fost posibil fără contribuţia prof. Sibel Elis, care a derulat în şcoală proiectul „Educaţie despre biodiversitate în spaţii urbane”, dezvoltat de Fundaţia WorldSkills Romania. Scopul proiectului este de a creşte gradul de conştientizare a importanţei biodiversităţii şi a polenizatorilor în rândul elevilor, precum şi de a dezvolta abilităţile necesare pentru a proteja biodiversitatea în zonele urbane. În acest sens, s-au derulat activităţi pentru crearea de hoteluri pentru polenizatori, grădini urbane polenizatoare şi cuiburi pentru păsări.Totodată, elevii au contribuit la protejarea mediului printr-o acţiune coordonată de prof. Roxana Curcan. Cu această ocazie, ei au dus PET-uri, sticle, doze de aluminiu, sub îndrumarea diriginţilor, la centrul de colectare din parcarea magazinului Kaufland. În acelaşi timp, programul „Săptămâna verde” a fost bogat în activităţi legate de protejarea mediului înconjurător şi de importanţa hranei sănătoase. Astfel, elevii claselor a XI-a B şi a XI-a A învăţământ profesional (bucătari), alături de prof. diriginte Delia Florea şi Gabriela Chiriac au realizat un interesant schimb de experienţă în laboratorul culinar, rezultatul fiind „hrana vie”. Şi cum totul porneşte de la informarea elevilor, programul de activităţi a cuprins şi o prezentare de carte ecofilosofică „Răscolind jarul viului” de Baptiste Morizot, la clasa a XI-a B. De asemenea, elevii clasei a XI-a C, coordonaţi de diriginta lor, Anişoara Teodorescu, au avut parte de educaţie sanitară, activitate desfăşurată în colaborare cu Asociaţia Rotary International Mangalia. În urma proiectului Erasmus+, Compentenţe profesionale în unităţile economice europene, prof. Carmen Călinescu le-a împărtăşit celor prezenţi din frumuseţea acestui proiect. Activitățile practice s-au desfășurat la alte unități de învățământ, respectiv la agenți economici din Granada, Spania.