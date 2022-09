GALERIE FOTO. Zeci de elevi ai Colegiului Economic Mangalia au strâns deșeurile dintre Saturn și Venus

150 de elevi, profesori și părinți din cadrul Colegiului Economic Mangalia s-au mobilizat sâmbătă, 17 septembrie, pentru a face din România o țară mai curată și mai responsabilă. În cadrul Zilei de Curățenie Națională, participanții s-au alăturat celor peste 2.100.000 de voluntari care, din 2009 și până în prezent, și-au propus să lupte pentru o cauză comună și să curețe deşeurile din sute de localități, într-o singură zi.Campania „Let’s Do It, Romania!” face parte din inițiativa globală „Let’s Do It World!”, alături de alte 190 de țâri din întreaga lume și este una dintre cele mai mari mișcării de voluntariat. Mișcarea Let`s Do It, World!, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat naștere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curățenie Națională și a reușit să mobilizeze 50.000 de voluntari într-o singură zi.Elevii Colegiului Economic s-au alăturat comunității de voluntari și au strâns deşeurile din sectorul alocat, cordonul dintre Saturn și Venus. Ei au petrecut o zi în natură alături de oameni dornici să facă fapte bune. „Mulțumim elevilor noştri pentru efortul depus şi campaniei «Let’s Do It, Romania!» pentru cel mai mare proiect de implicare socială din România”, a transmis conducerea colegiului.