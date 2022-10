Prof. Iris Sarchizian: "Promovăm inovarea didactică, iar lecțiile inedite sunt adevărate modele pentru toți colegii din breaslă"

„La Şcoala «Dimitrie Cantemir», promovăm o atmosferă destinsă și bazată pe principiile solide ale unei educații permanente, în care elevul este într-adevăr în centrul educației. De asemenea, integrarea elevilor cu cerințe educative speciale este foarte bine pusă în practică și ne mândrim cu rezultatele bune ale acestora, dar mai ales cu bucuria părinților mulțumiți de actul educațional din școala noastră. Recunosc că nu este ușor, dar sunt mândră că am construit o echipă puternică, un mediu propice desfășurării unui act educațional de calitate și aceasta se vede zi de zi prin activitățile desfășurate. Totodată, promovăm inovarea didactică, iar lecțiile inedite sunt vizibile online, fiind adevărate modele pentru toți colegii din breaslă. De asemenea, am lansat și canalul de YouTube DC38TV, tot pentru a veni în ajutorul elevilor, în care vom pune la dispoziția tuturor proiectele inedite ale copiilor, care prin exemplul personal să fie ei vedetele autentice ale tinerei generaţii. Nu în ultimul rând, odată cu începerea noului an școlar am semnat proiectul PNRAS pentru reducerea abandonului școlar pentru elevii de gimnaziu din Şcoala nr. 14. Echipa noastră a depus încă din luna martie 2022 acest proiect, ce a fost aprobat de Ministerul Educaţiei. În ceea ce priveşte Şcoala nr. 38, ne dorim o îmbunătățire a procesului de digitalizare, fapt pentru care am demarat o colaborare cu Doru Maican, fost elev, acum părinte al şcolii, care ne-a propus o platformă gratuită de e-learning pentru toți profesorii și elevii şcolii noastre”, a declarat prof. Iris Sarchizian, pentru „Cuget Liber”.





Încă din luna iunie 2021, unitatea școlară a intrat în ample lucrări de renovare și iată că acestea se vor încheia în perioada imediat următoare, cu rezultatele dorite. Toate acestea vin în contextul în care anul școlar 2022-2023 a început cu o nouă provocare pentru unitatea școlară, și aici facem referire la noile structuri arondate acesteia: Școala Gimnazială nr. 14 Constanța și Grădinița nr. 39. La Școala nr. 14, elevii învață într-un singur schimb, de dimineață, iar la Școala nr. 38, în două schimburi - ciclul primar de dimineață, ciclul gimnazial de după-amiază. Per total, unitatea funcționează cu 22 clase de învățământ primar și 18 clase de gimnaziu, plus două grupe de grădiniță. Deci 45 de formațiuni de studiu, pentru care a fost necesară încadrarea a 70 de cadre didactice, pe cele trei unități de învățământ. În contextul în care sunt angrenați atât de mulți copii, a precizat managerul, era normal ca școala să răspundă în primul rând cerințelor comunității locale. În plus, dezvoltarea școlii a demonstrat an de an că aceasta este deschisă comunității și atractivă prin toate proiectele pe care le desfășoară.