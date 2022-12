Liceul Teoretic "Carmen Sylva", angrenat în numeroase proiecte educaţionale

În acelaşi timp, liceenii avizi de cunoaștere și-au îmbogățit sfera reprezentărilor prin participarea la Festivalul Internațional de Film „Wonderfest 2022” și la Festivalul Național de poezie „Art.Poetica@Ovidius” .





De asemenea, evenimentele istorice importante, 14 noiembrie - Ziua Dobrogei și 1 Decembrie - Ziua Națională a României, au fost celebrate de către toți elevii liceului, prin momente cultural-artistice, expoziții tematice, prezentări PPT, quiz istoric și e-book aniversar.











Prin proiectul de responsabilitate socială „Fii avocat în școala ta” (FAST), implementat în parteneriat cu Baroul Constanța, 104 liceeni s-au familiarizat cu teme de larg interes pentru adolescenți, concepte juridice care îi ajută în luarea unor decizii informate în plan personal și profesional.





Totodată, în cadrul Concursului Național de Știință și Tehnologie „RoSEF” de la Suceava, proiectele elevilor au obținut următoarele rezultate: „Observarea meteoriților la Carmen Sylva” - premiul III și „Remote Control through Artificial Intelligence”- premiul III, ambele proiecte calificându-se la „International Festival of Engineering, Science and Tehnology” din Tunisia. Şi proiectul „Analiza cutremurelor” a obţinut premiul II și calificarea la International Music, Science, Energy, Engineering Fair BUCA-IMSEF, desfăşurat în această toamnă, în Turcia. Ca noutate, în cadrul Memorandumului de cooperare între orașul Eforie și orașul Santiponce, comunitatea autonomă Andaluzia (Regatul Spaniei), anul 2023 va aduce liceului constănţean o serie de programe de schimb academic și cultural la nivelul instituțiilor din cele două orașe, schimburi de elevi și participări la conferințe, seminarii academice despre lumea romană, cultura și patrimoniul acesteia.











De curând, preşcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit „Albatros” au păşit pe treptele cunoașterii prin Programul Educațional Național „Joc, respect și bucurie”, care vizează educația pentru valori precum adevăr, bunătate, curaj, dragoste, respect, tradiții. La rândul lor, elevii din învățământul primar au fost implicați în trei proiecte transnaționale cu școli și licee din Republica Moldova. Este vorba despre „Şi eu sunt Guguță”, un proiect născut din opera scriitorului Spiridon Vanghelie, realizat în parteneriat cu Școala Primară Florești, „Chișinău-Eforie, planeta prieteniei”, proiect realizat în parteneriat cu Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Chișinău, și „Simțim românește - proiect desfăşurat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Nicolae H. Costin” din Chişinău. Potrivit directorului instituţiei de învăţământ, Ana Maria Brăteanu, în cadrul acestor proiecte educaționale, au fost realizate schimburi de experiențe didactice, mese rotunde, expoziții comune cu lucrările elevilor și participări la evenimente cultural-artistice.