Se desființează UMC? "O asemenea decizie trebuie luată printr-un referendum"

„În mod evident, o asemenea decizie nu poate fi luată de către un singur om sau de un grup de oameni organizați în vreun fel, Consiliu de Administrație, Senat. Nu se poate. O asemenea decizie trebuie luată printr-un referendum, aşa că i-am anunțat deja pe toți colegii asupra acestei posibilități de a accede într-o altă structură, care se vrea poziționată mult mai sus, din punct de vedere atât academic, cât și al activităților de cercetare, al activității economice, iar ei îşi vor exprima părerea, dacă sunt de acord sau nu. Dacă vom intra în acest proiect, UMC se va numi Universitatea Națională pentru Științe și Tehnologie Politehnica, dar decizia va fi luată în funcție de decizia întregului corp profesoral”, a declarat prof. Cornel Panait, pentru „Cuget Liber”.





Desigur, cum schimbările sunt mari, la nivelul personalului au apărut şi temeri, oamenii spunând că le este frică să nu îşi piardă locurile de muncă. Toate acestea în condiţiile în care, la momentul de faţă, UMC numără în jur de 3.700 de studenți, comparativ cu Politehnica, care are 15.000.







Angajaţii se tem pentru locurile lor de muncă



Cu toate acestea, preşedintele Senatului din cadrul UMC susţine că principiile de bază pe care se construiește noua structură, această nouă universitate sunt că nimeni nu rămâne fără loc de muncă. El a afirmat că la Constanța va exista o autonomie extinsă, cu un prorector coordonator, care va fi, în acelaşi timp, și ordonator de credite. Asta înseamnă că acest prorector coordonator va avea dreptul să decidă asupra modului în care se gestionează resursele financiare ale structurii Constanța. Totuşi, Senatul noii universități va fi mare, cu reprezentativitate extinsă. „Chiar şi aşa, se păstrează autonomie totală și nu este nimeni în pericol să își piardă locul de muncă, chiar dacă la un departament al UMC lucrează zece oameni, de exemplu, iar la un departament al Universității Politehnica lucrează 100 de oameni. Departamentele vor rămâne aici, cu profesorii de aici, cu conducerea actuală etc. Probabil că noua universitate va avea în jur de 50.000 de studenți, poate și mai mult, şi va avea filiale în București, Constanța, Pitești, Târgoviște și probabil Bacău și Târgu Jiu. Oricum, Universitatea Maritimă Constanța va avea aceeași misiune academică, va avea același corp profesoral sau mai bun, va avea toate prerogativele să își gestioneze resursele financiare. Unirea cu Politehnica are următoarele avantaje: trece într-o universitate de dimensiuni mari, într-o nouă ligă, care presupune acces la o finanțare mai generoasă, acces la un număr de locuri bugetate mai mare decât avem noi astăzi și presupune participarea la proiecte și parteneriate cu instituții mult mai importante. Bineînţeles, o parte a colectivului nostru este, însă, de altă părere. Unii au impresia că se pierde această entitate și siglă, brand, care este Universitatea Maritimă Constanţa. Noi nu suntem acum în situația de a ne apăra o tradiție, pentru că noi ne-am înființat, fie că vrem sau nu, în 1990 sub forma aceasta. Învățământul de marină datează din 1872, dar noi sub această formă am apărut abia în urmă cu 32 de ani. Dacă ne punem problema că ne pierdem o tradiție de 30 de ani, cum își pune problema Politehnica, ei pierzându-și o tradiție de 150 de ani, pentru că se desființează și Politehnica, și i se creează o nouă universitate. Lumea nu înțelege acest lucru. Oamenii cred că Politehnica îi ia pe toți și face ce vrea cu ei. Nu este adevărat. Noi și Politehnica, împreună cu Târgoviște, Pitești, Târgu Jiu etc. ne desființăm cu toții și facem o nouă structură”, a completat Panait.







„UMC își va pierde identitatea”







La rândul său, directorul Ceronav, totodată şi cadru didactic la UMC, Ovidiu Cupșa, consideră că aceste schimbări nu sunt de bun augur pentru orașul nostru, pentru că, în acest fel, Constanța și-ar pierde o parte din identitate. „În momentul în care Universitatea Maritimă va deveni un departament al Politehnicii, indiferent de ce argumente academice s-ar aduce, aceasta îşi va pierde identitatea. În momentul în care ai un Senat la Bucureşti, un rector acolo, toate deciziile sunt luate acolo. În toată lumea, specificul universităţilor de marină este să aibă legături cu clusterul naval, cu companiile de shipping, cu autorităţile din domeniu, nu să fie înglobate într-o formă de învăţământ tehnic. Politicile universităţilor maritime trebuie să fie îndreptate spre pregătirea de ofiţeri de marină. Poate că, pentru început, aceste specializări se vor menţine, dar ce se va întâmpla pe viitor? Cine dă garanții că peste 30 de ani va mai exista o facultate de marină, dacă te duci într-o universitate politehnică? Pe de altă parte, pierde județul Constanța, pentru că, una este să ai o universitate constănțeană și mediul academic să fie aici, iar alta este să ai un departament al unei alte universități, fie ea cât de mare, și să se facă politica de acolo, să ți se trimită profesori de acolo etc.”, a completat acesta.







Ce spun studenţii de la UMC





Membrii Ligii Studenților din Universitatea Maritimă Constanța (LSUMC) declară că se poziționează ferm împotriva desființării UMC și a participării la formarea unei noi universități tehnice naționale, sub orice formă s-ar manifesta.





„Considerăm că deși reprezentăm studenții dintr-o universitate mică, ca număr de studenți, părerea noastră contează. Din păcate, nu am fost consultați in privința acestei idei și am fost puși în situația de a afla din presă despre planurile de creare a unei noi universități. Mi se pare inadmisibil că se ia totuși în considerare această idee, ce vine la pachet cu pierderea identității, a istoriei, a tradiției, a vocii, a vizibilității și a tot ceea ce reprezintă Universitatea Maritimă din Constanța în plan local și național. Dacă este nevoie, repetăm 6 februarie 1990”, a declarat Andrei Ștefan Caţăr, președintele LSUMC.





Pentru că o astfel de decizie, luată chiar și de Politehnica din București, este extrem de importantă, am dorit să aflăm care este situația reală și ce se va întâmpla mai departe cu UMC, instituție de învățământ de tradiție. În primul rând, a precizat Panait, nu este vorba despre fuziunea UMC cu Politehnica, ci despre un proiect mare, la care liderul de proiect este Universitatea Politehnica București, ceea ce înseamnă crearea unei universități foarte mari, în zona de sud-est a României. Președintele Senatului spune că nici măcar nu se ia în calcul exclusiv o universitate tehnică, dar componenta ei va fi cu precădere una tehnică. În acest proiect, Politehnica a întrebat Universitatea Maritimă din Constanța dacă este dispusă să fie parte a unui astfel de proiect.