Liga studenţilor este împotriva fuzionării UMC cu Universitatea Politehnica

De câteva zile se tot vorbeşte de faptul că Universitatea Maritimă din Constanța (UMC) ar urma să fuzioneze prin absorbție cu Universitatea Politehnica din București (UPB). Potrivit președintelui Senatului UMC, prof. univ. dr. ing, Cornel Panait, în urma acestei fuziuni ar putea rezulta o universitate națională cu sediul în capitală, iar UMC s-ar numi Universitatea Națională pentru Științe și Tehnologie Politehnica.Membrii Ligii Studenților din Universitatea Maritimă Constanța (LSUMC) declară că se poziționează ferm împotriva desființării UMC și a participării la formarea unei noi universități tehnice naționale, sub orice formă s-ar manifesta.„Considerăm că deși reprezentăm studenții dintr-o universitate mică, ca număr de studenți, părerea noastră contează. Din păcate, nu am fost consultați in privința acestei idei și am fost puși în situația de a afla din presă despre planurile de creare a unei noi universități. Mi se pare inadmisibil că se ia totuși în considerare această idee, ce vine la pachet cu pierderea identității, a istoriei, a tradiției, a vocii, a vizibilității și a tot ceea ce reprezintă Universitatea Maritimă din Constanța în plan local și național. Dacă este nevoie, repetăm 6 februarie 1990”, a declarat Andrei Ștefan Caţăr, președintele LSUMC.