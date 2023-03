Dirijor american la pupitrul orchestrei simfonice a Teatrului „Oleg Danovski”

Vineri, 17 martie, de la ora 19, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța îl va avea ca oaspete pe dirijorul american Leonard Ingrande, care se va afla la pupitrul orchestrei simfonice.Originar din San Diego (California, Statele Unite ale Americii), Leonard Ingrande este deținătorul a numeroase premii pentru compoziție și interpretare (Who’s Who of Americas Teacher’s, beneficiar al Bursei Eisenhower, beneficiar al Burse NEH, Northwestern University Fellowship, Outstanding Young American Award, Herbert Blomstedt Award și altele). Este absolvent al Universității din California de Sud, unde a studiat sub îndrumarea pianistului Bernardo Segal, Johanna Graudian și a dirijorului Daniel Lewis.În programul concertului simfonic de vineri, 17 martie, se găsesc partituri semnate de: Schubert – Uvertura „Rosamunde”; Prokofiev – Simfonia clasică; Rossini – Uvertura la opera „Coțofana hoață”; Beethoven – Simfonia nr. 2 în Re major, op. 36; Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.