Sezonul estival 2023, deschis oficial, la Eforie Nord

În aceste momente, la Eforie Nord are loc evenimentul ce anunţă deschiderea oficială a sezonului 2023 pe litoralul românesc!La eveniment sunt prezenţi: Corina MARTIN - Secretar General FPIOR; Lucian TUDOSE - Preşedinte de onoare Asociaţia Patronală RESTO Constanta; George LICĂ - Preşedinte Asociaţia Patronală EFORIA TURISTICĂ; Alexandru BĂLAN - Preşedinte Asociaţia Patronală COSTINEŞTI; Daniel ILUSCA - Preşedinte Asociaţia Patronală TULCEA-DELTA DUNARII- Lucian MARCU - Preşedinte Asociaţia Patronală a Operatorilor de Plaje MAMAIA NORDÎn cadrul acestui eveniment, organizatorii vor prezenta lista evenimentelor cu care se deschide sezonul 2023, estimări legate de numărul de turişti aşteptaţi, noutăţi şi informaţii, aşteptări şi probleme, propuneri şi proiecte pe care le au în lucru.Corina Martin: "După ce anul trecut am deschis sezonul la Constanţa, am ales acum Eforie, una dintre staţiunile vedetă, anul trecut, alături de Costineşti. Suntem pregătiţi să-i primim cum se cuvine pe turişti."