Pericole pe șoselele din Constanța: șoferi care beau înainte să se urce la volan!

Mai mulți constănțeni s-au ales cu dosare penale, după ce au consumat alcool înainte să se urce la volan. Astfel, duminică seara, 23 aprilie, în jurul orei 23.25, polițiști din cadrul Poliției Mangalia – Biroul Ordine Publică au identificat un bărbat, de 40 de ani, care a condus un autoturism, pe șoseaua Mangaliei, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În noaptea de duminică spre luni, 23 spre 24 aprilie, în jurul orei 02.10, polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Topraisar au identificat un bărbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 38, în comuna Topraisar, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Totodată, în seara zilei de duminică, în jurul orei 20.50, polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Medgidia au identificat un bărbat, de 51 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Albinelor din comuna Cobadin, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În aceeași seară, în jurul orei 22.05, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la faptul că pe DN 3 s-a produs un accident rutier (tamponare). Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că un bărbat, de 39 de ani, a condus un autoturism, pe DN 3, și din cauze care urmează a fis stabilite în urma cercetărilor, a pierdut controlul direcției, autoturismul lovindu-se de un parapet metalic. Conducătorul auto a refuzat testarea cu aparatul drager. Ulterior, a fost condus la spital, unde a refuzat prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În toate cauzele s-a întocmit dosar de cercetare penală.