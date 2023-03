Părinţii cer prelungirea vârstei pentru concediile de îngrijire a copiilor bolnavi

Solicit prelungirea vârstei de acordare a concediului medical pentru aparținători, cel puțin pentru situațiile ce necesită internarea, și pentru copiii cu vârsta de peste şapte 7 ani, până la 18”, a declarat iniţiatoarea petiţiei, Denisa Laura Iancu.



Din păcate, a precizat ea, sunt părinți care sunt nevoiți să lase copilul singur în spital, deoarece nu își pot lua concediu de odihnă sau fără plată și nu pot risca să rămână fără un venit, sau chiar rămân fără un loc de muncă din această cauză. „Nu putem să prevedem când și dacă vom ajunge să ne regăsim în această situație, așa că, uniți, putem încerca să schimbăm lucrurile pentru a îi permite fiecărui părinte ce se regăsește în această situație să fie alături de copilul său când acesta are nevoie de el. Toate acestea sunt necesare pentru că impactul emoțional asupra copilului este unul major, el neavând instrumentele necesare pentru gestionarea emoțională și cognitivă a unor astfel de situații”, a mai adăugat aceasta.



Concediul este de maximum 45 de zile calendaristice pe an



Părerea ei este aprobată de mii şi mii de alte mămici, care, cu siguranţă, au fost nevoite, de-a lungul timpului, să apeleze la bunici sau alte persoane ca să stea cu copiii lor bolnavi, din simplul motiv că nu le-a mai fost permis să îşi ia concediu medical pentru îngrijirea copilaşului suferind. „Nu este corect ca un copil de şapte ani, de exemplu, să stea într-un spital fără părinţi. Este inadmisibil aşa ceva. El are nevoie de mamă în astfel de momente. Doar cei care nu au copii nu ştiu ce înseamnă acest lucru”, ne-a declarat Ileana P. „Un copil de 7-8-9 ani are nevoie de părinte atunci când este bolnav, pentru că nu se poate îngriji singur, dar legea nu-i permite, în acest moment, să fie alături de el”, a adăugat Emilia C.





„Înţeleg că un copil de liceu va sta singur în spital, dar un copil mic rămâne fără mâini, fără picioare, în astfel de situații, dacă nu este mama lângă el, singur va refuza să stea internat, va plânge fără oprire, va refuza tratamentul sau să mănânce”, a completat Florina G.





Părinţi sunt şi medicii, motiv pentru care am ales să luăm şi părerea unui pediatru, vizavi de această problemă. „Nu cred că fata mea, care anul trecut avea nouă ani, s-ar fi descurcat singură în spital. A avut o enterocolită cu deshidratare şi sigur nu s-ar fi descurcat şi mă gândesc că pentru un copil de şapte ani este şi mai complicat. Desigur, sunt şi copii de 11-12 ani care doresc să fie independenţi de părinţi şi cred că şi-ar asuma îngrijirea proprie la spital, dar sunt situaţii în care prezenţa părintelui este obligatorie, în cazul în care copilul, spre exemplu, nu este deplasabil, cu o fractură la nivelul membrelor inferioare”, a declarat pentru „Cuget Liber” dr. Ionela Popescu.





Pentru cei care nu ştiu, menţionăm că la acest moment, conform legii, durata de acordare a concediului este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil cu vârsta de până la șapte ani. Excepţie fac doar situaţiile în care cel mic a fost diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor intervenţii chirurgicale. În aceste situaţii, durata concediului medical va fi stabilită de medicul curant.





Foarte multe mămici sunt nemulţumite şi reclamă această situaţie, spunând că un copil de 7-8 ani, şi chiar mai mare, nu se poate îngriji singur acasă sau la spital şi are nevoie, neapărat, de sprijinul unui părinte. „Ce înseamnă că se așteaptă ca un copil de şapte ani să poată sta singur internat 2-7-14 zile, timp în care să fie supus poate unor intervenții chirurgicale sau tratamente invazive, fără suportul emoțional și fizic al unuia dintre părinți sau al tutorelui legal? O simplă branulă le poate afecta capacitatea de a se îmbrăca, mânca sau de a merge la toaletă - ca să vorbim despre impactul fizic. Tot o simplă branulă poate cauza atacuri de panică, reacții de anxietate - ca să vorbim de impactul emoțional. Așa cum și alte intervenții efectuate pe perioada internării, mai invazive sau chirurgicale, pot marca emoțional un copil ce nu are lângă el mama, tatăl sau alt tutore ce îi poate oferi liniște și suport.