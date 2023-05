Spitalul „Euromaterna”- 14 ani de activitate, 14 ani de reuşite

Luna aceasta, Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „Euromaterna” din Constanţa împlineşte 14 ani de la înfiinţare și 14 ani de activitate. A fost o perioadă de noi începuturi şi mai ales de speranţă, care acum a confirmat că se poate. În tot acest timp, unitatea medicală şi-a format o echipă puternică, dedicată, cu ajutorul căreia pacientele au beneficiat de servicii medicale de calitate. Cadrele medicale au gestionat cu succes numeroase cazuri complexe, atât la obstetrică- ginecologie, ATI, cât şi la neonatologie. Iar dacă vreodată a apărut vreo situaţie mai complicată, aceasta a fost tratată şi gestionată de specialişti fără probleme, ca dovadă a profesionalismului lor indiscutabil.La ceas aniversar, am discutat cu directorul general al spitalului, dr. Marius Ion Ruşa şi directorul general adjunct, Liliana Aciubotăriței, care ne-au oferit informaţii despre activitatea instituţiei, proiecte, provocări cotidiene şi nu numai.-Ați scos „buletinul”…Domnule director, ce aţi realizat în aceşti 14 ani de activitate?- Suntem foarte bucuroşi că am împlinit 14 ani de funcţionare şi suntem mândri de ceea ce am realizat până acum. Cred că principala realizare constă în faptul că, prin efortul tuturor, am creat un spital în care pacientele se simt în siguranţă. Totodată, îmi pare bine că am putut să fim un exemplu pentru alţi colegi de-ai noştri din ţară, care s-au unit şi au dezvoltat alte instituţii medicale după modelul nostru. Cred că acest exemplu pe care l-am dat în toţi aceşti 14 ani a contribuit la ridicarea nivelului calitativ al sănătăţii în Dobrogea.-Care sunt preocupările actuale ale spitalului?-Ne preocupă în continuare să menţinem aceeași calitate, astfel încât pacienţii care ne trec pragul să simtă aceeaşi siguranţă pe care au simţit-o mereu în aceşti ani și de asemenea, să dezvoltăm sectoare de activitate cu o înaltă pregătire profesională. În acest timp, pe lângă naşteri și intervenţii în sfera genitală, am dezvoltat departamentul de medicină materno-fetală. Suntem bucuroşi că suntem în plină dezvoltare şi cu rezultate foarte bune ale departamentului de reproducere umană asistată, având în vedere că infertilitatea devine deja o problemă naţională şi chiar o problemă la nivel global. Acest fapt este demonstrat şi susținut și de programul naţional finanţat de Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse care se desfășoară în prezent și în care suntem incluși.-Spuneți-ne, vă rog, care este rata de succes a fertilizărilor in vitro?-În prezent, avem o rată de succes a fertilizărilor in vitro de aproximativ 50%, comparabilă cu rată de succes a unităţilor medicale de top europene.-Câţi bebeluşi s-au născut în Spitalul Euromaterna în cei 14 ani de activitate?-Medicii noștri au contribuit la aducerea pe lume a peste 16.000 de bebeluși, iar cel mai mic a avut 23 de săptămâni și 500 de grame. Bebelușul s-a născut prematur și pentru că a fost atât de micuț, a fost nevoit să petreacă aproape patru luni pe secția de Terapie Intensivă. După cele 118 zile, a fost externat cu o greutate de 2.500 de grame. Totodată, prin eforturile întregului colectiv, am reușit să ne perfecționăm atât la nivel profesional, cât și al dotărilor și putem spune că suntem mândri că îngrijim peste 200 de prematuri pe an, cu rezultate foarte bune.-Spitalul „Euromaterna” este o maternitate de nivel III. Ce înseamnă acest lucru?-Suntem una dintre puținele maternități private din țară de nivel III și singura din Dobrogea. Pe baza legislaţiei în vigoare şi în urma unor evaluări din partea Consiliului Naţional de experţi în domeniu, spitalul nostru este încadrat, de câţiva ani, ca maternitate de nivel III. Acest lucru înseamnă că avem cel mai înalt grad de maternitate existent în România. Această clasificare ne permite să îngrijim copilul născut prematur, indiferent de vârsta gestaţională pe care o are el la naştere.-Aveți un colectiv profesionist, dedicat activității desfășurate?-Da. Avem mulți colaboratori și peste 150 de angajați, din care cu unii lucrăm de 14 ani, iar alții au venit pe parcurs. Toți sunt profesioniști în domeniu.-V-ați gândit vreodată să înființați un compartiment nou?-Noi suntem spital de Obstetrică-Ginecologie și dispunem de toate compartimentele ce aparțin acestei structuri. Nu ne gândim la momentul actual la un compartiment nou. Avem obstetrică-ginecologie, medicină materno-fetală, reproducere umană asistată, chirurgie minim invazivă, laparoscopie, chirurgie uro-genitală, deci le avem pe toate. Dacă se va dezvolta un nou compartiment în specialitatea noastră, atunci îl vom înființa și pe acela.-Ce v-ați propus pentru perioada următoare?-Vrem să menținem calitatea la compartimentele înființate și acolo unde e posibil, chiar să o și creștem. În ultima perioadă, am mărit numărul de cabinete în ambulatoriu. Acum avem 11 cabinete de Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie - Pediatrie, Chirurgie pediatrică, Endocrinologie, Ecografie, Medicină materno-fetală.