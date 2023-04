Prefectul Silviu Coşa, la momentul adevărului. "Disciplina şi rigoarea sunt principalele mele calităţi"

-Domnule prefect, cum v-aţi gândit să vă începeţi cariera politică? Ce v-a îndemnat să faceţi lucrul acesta?



-Mi-am început cariera politică la debutul anilor '90, când m-am înscris în Partidul Național Liberal, pe fondul dorinței perfect normale de înlăturare a tuturor comuniștilor care își făceau de cap. Odată cu dobândirea calității de funcționar public, am renunțat la viața politică pentru a reveni, ulterior, în momentul în care funcția de prefect s-a transformat într-o funcție de demnitar angajat politic. Pentru mine, personal, cariera politică nu este un țel. Principalul meu obiectiv, încă din momentul în care am intrat în aparatul public, a fost să-mi aduc contribuția la îmbunătățirea serviciilor de care dispun cetățenii. Și acum, din dubla poziție de prefect și vicepreședinte PNL Sud-Est, misiunea mea a rămas aceeași.



-Care credeţi că sunt principalele calităţi ale dumneavoastră?



-Disciplina și rigoarea, elemente pe care le-am deprins în ANAF, mi-au dezvoltat capacitatea de a lucra ținând cont de reguli și de norme. Apoi, pe o filieră logică, am cultivat respectul față de ceilalți, indiferent de vârstă, funcție sau apartenență politică. Nu în ultimul rând, mă consider un om onest, calitate după care mi-am conturat întreaga carieră.







-Cum aţi reacţionat atunci când aţi aflat că veţi fi prefectul judeţului Constanţa? Vă aşteptaţi?



-Nu a fost pentru prima dată când m-am confruntat cu această propunere. Dacă vă aduceți aminte, a mai existat o propunere în 2014, însă modificarea contextului politic de atunci nu a permis finalizarea ei. Consider că numirea din octombrie 2020 a fost nimic mai mult decât continuarea firească a carierei mele de funcționar public.







- Cum vedeţi dumneavoastră oraşul, la aproape trei ani de la ultimele alegeri locale?



- Constanța a fost un oraș în care nu s-a investit nimic, un oraș care a fost doar exploatat de administrațiile socialiste de dinainte, un oraș de la care doar s-a luat, fără a se pune altceva în loc. Toate lipsurile au ajuns la scadență, așa încât a fost necesar să se înceapă pe toate planurile. Sunt optimist vizavi de faptul că șantierele se vor închide și constănțenii își vor da seama de ce liberalii guvernează în România de 147 de ani.







- Când mergeţi pe stradă, sunteţi oprit de cetăţeni să vă pună diverse întrebări, să vă laude sau să vă critice?



- Cel mai interesant este când intru în contact cu oameni care nu mă cunosc. Chiar la acțiunea de plantat arbuști, de săptămâna trecută, am fost întrebat dacă sunt de la o importantă companie petrolieră sau dacă m-am mutat de curând în zonă. Dar sunt și cazuri în care oamenii știu că abordează prefectul județului și, chiar dacă îmi cer lămuriri pe teme care nu țin neapărat de activitatea instituției pe care o conduc, majoritatea întrebărilor sunt de bun simț, la care pot răspunde, având în vedere că Prefectura veghează asupra bunului mers al administrației publice.







- Ce părere aveţi despre faptul că şedinţele de Consiliu Local se organizează de foarte multă vreme în format online?



- Pandemia a accelerat unele procese. Peste jumătate din cumpărături le fac, în momentul de față, online, inclusiv produsele de strictă necesitate. Online-ul este un mediu care ne permite să fim mai eficienți. Ceea ce contează este outcome-ul, rezultatul acelei ședințe, implicarea consilierilor, dorința lor de a face bine, interesul pe care îl au față de ceea ce dorește cetățeanul. Atât timp cât ședințele respective aduc un plus pentru cetățeni, ele pot fi făcute și în fața laptopului, și într-o sală oficială. Repet, importante sunt rezultatele.



- Cum vedeţi faptul că există câteva comune în judeţul Constanţa care încă nu au primari? Ce ştiţi despre următoarele alegeri?



- Instituția Prefectului și-a îndeplinit atribuțiile legale în ceea ce privește formalitățile care trebuie îndeplinite în momentul vacantării unui post de primar sau al desființării Consiliului Local. În momentul de față, conducerea administrațiilor locale respective este asigurată la nivel de viceprimar, iar în cazul localității Agigea, unde incompetența Consiliului și a consilierilor a condus la desființarea acestuia, Codul Administrativ permite, în momentul de față, primarului să ia decizii, în anumite condiții, bineînțeles.



- Știm că sunteţi un tip pasionat de sport. Ce hobby-uri aveţi? Cum vă petreceţi timpul liber?



- Timpul liber nu mai reprezintă o constantă pentru mine. În general, dorm sau mă uit la un film. Nu mai am timp de fotografie, care era un hobby foarte important, inclusiv partea de obținere a fotografiilor pe format de hârtie, prin mijloace tradiționale. A rămas bicicleta, fie ca mijloc de deplasare în timpul weekend-urilor de vară, fie ca hobby. Și, ca orice constănțean, sunt foarte interesat de rezultatele echipelor noastre de fotbal sau rugby. Dar poate și mai important este să promovăm sportul de masă, pentru că el se adresează tuturor, indiferent de vârstă sau condiție fizică. În definitiv, pe lângă bucurie, sportul aduce sănătate.



- Care este deviza dumneavoastră în viaţă? După ce repere vă ghidaţi?



- "Never give in, never give in, never, never, never, never - in nothing, great or small, large or petty - never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy" (Winston Churchill, 1941). (n.r. Să nu cedezi niciodată, niciodată, niciodată în nicio situaţie, oricât de minunată sau josnică, mare sau mică ar fi aceasta. Să nu cedezi niciodată decât în faţa convingerilor de onoare şi bun simţ. Nu ceda niciodată forţei. Să nu cedezi niciodată în faţa forţei aparent copleşitoare a inamicului)







- La final, un mesaj pentru toţi constănţenii!



- Cu toții merităm mai mult, însă, pentru a avea mai mult, nu trebuie să ne lăsăm pradă populismului, trebuie să fim raționali și trebuie să muncim.