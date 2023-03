Pianistul Alex Penescu: "Consider că tragedia din Colectiv este o întâmplare din destinul meu"

- Tragedia din Colectiv este un subiect pe care nici nu-l ocolesc, dar nici nu simt că mă definește. Consider că este o întâmplare din destinul meu.Da, de profesie sunt avocat, dar muzica a fost, este și va rămâne o pasiune care a căpătat valențe mai mari după accidentul din Colectiv. Pentru că, dacă înainte o puteam face oricum, oricând și oricât, evident, cu limitele pe care le are oricine, problemele care au intervenit la mâini după incendiul din Colectiv, și pe care le mai am în continuare, au transformat drumul în ceva mult mai greu. Și-atunci, nefiind la îndemână și atât de ușor, trebuind să parcurg niște etape foarte complicate ca să ajung să cânt la pian un anume procent din ce puteam înainte, am ajuns să apreciez mult mai mult și să-i acord mai mult interes. Pentru că o văd ca pe încununarea unei lupte pe care încă o duc, și nu pe ceva care pot face oricum, oricând și oricât, așa cum eram înainte.- Nu mi-am pus niciodată întrebarea „De ce eu?” pentru că probabil a fost scris undeva ca niște lucruri să se întâmple, pentru ca, ulterior, alte lucruri să se întâmple, care probabil nu s-ar fi întâmplat dacă nu treceam prin ce trec. Nu cred că mă ajută cu nimic să mă gândesc „De ce eu?”. Probabil că, dacă nu s-ar fi întâmplat asta, altceva trebuia să se întâmple. Așa că prefer să mă bucur că sunt aici așa cum sunt, decât să mă gândesc la ce-a fost. Mai ales că am fost extrem de aproape să nu mai fiu deloc, așa că prefer să mă concentrez pe aspectele pozitive.