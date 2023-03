Proiecție de gală, la Constanța, a coproducției ”Spre Nord”, inspirată din fapte reale

Vineri, 17 martie, de la ora 18, la Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, are loc proiecția de gală a filmului „SPRE NORD”, în regia lui Mihai Mincan, în aceeași zi în care pelicula va avea premiera în România.După o premieră mondială la Biennale di Veneția 2022, unde câștigă premiul criticii - Bisato D’Oro pentru Cel Mai Bun Film -, cu un tur prin competițiile internaționale la renumite festivaluri din Europa (ex. Ghent, Salonic), și o premieră națională sold out la Les Filmes de Cannes a Bucarest - unde a câștigat Premiul Publicului, filmul ajunge în cinematografele din țară începând cu 17 martie.„Spre Nord” vine cu o echipă de top în post-producție, departamentele de sunet și muzică originală reunindu-i pe Marius Leftărache, Alessandro Cortini (trupa Nine Inch Nails) și câștigătorul premiului Oscar pentru Cel Mai Bun Sunet la Sound Of Metal (2021) - Nicolas Becker.Astfel, filmul Spre Nord propune spectatorilor un unghi nou și anume, un thriller psihologic care garantează o adevărată experiență cinematografică în care sunetul și muzica completează imaginea, jocul actoricesc și construiește mood-ul întregului film.„Spre Nord” se află printre puținele filme românești care aduc în fața publicului o producție complexă de la creație, până la - mai ales - execuție: inspirat din fapte reale - chasing American Dream în anii ’90 coproducție europeană între 5 țări cast internațional (Filipine, Taiwan, Franța, Bulgaria); locații de filmare inedite, național și internațional - nave de transport containere maritime - filmat în România, Grecia și Oceanul Atlantic; echipă formată din profesioniști din toate țările co-producătoare & beyond; dialoguri în peste 5 limbi (engleză, tagalog, spaniolă, română, bulgară, mandarină).Biletele se găsesc pe site-ul oficial www.centruljeanconstantin.ro sau în linkul evenimentului de pe pagina de facebook a Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret ”Jean Constantin”