Constantin Dulcan, impresionat de audiența fără precedent de la Constanța: "Înseamnă că acest neam are încă multe șanse!"

De altfel, chiar invitatul, profesorul Constantin Dulcan, a mărturisit, în deschiderea conferinței, că a avut ceva audiență în existența sa, „dar cred că dvs. i-ați întrecut pe toți. Drept pentru care vă mulțumesc și vă iubesc! Iar dacă dvs. ați venit să mă ascultați pe mine, care nu sunt un om important, cu funcții înalte nici în stat, nici în alte treburi, ca să nu le mai definesc, știți care, asta înseamnă că acest neam, acest popor are încă multe șanse. Pentru că ceea ce fac eu nu este politică, este doar o experiență acumulată în timp, modestă, spun eu, în care noi oamenii înțelegem cum ar trebui să ne comportăm să ne fie bine pentru sănătatea noastră, pentru fericirea noastră”, a mai spus invitatul.





După care au urmat o seamă de teorii benefice pentru spiritul celor care au ales să-l asculte pe profesorul Constantin Dulcan, presărate cu experiențe personale. Ne-a atras atenția perspectiva profesorului asupra primei lecții care ar trebui predată la școală. „Nu ar trebui să fie «Cum te cheamă, Ionele?», ci, într-o altă ordine de gândire, ar trebui atenționați să se comporte ca și frați. Să se respecte reciproc, nu să se bată, pentru că au devenit foarte agresivi, mai ales cei care sunt mai slabi. Când fiul meu a plecat la școală, i-am spus «Zi mulțumesc lui Dumnezeu că ai două mâini, două picioare și doi ochi. Dacă vei vedea un copil care are o dificultate de ordin fizic, apără-l de răutatea celorlalți! Nicicum tu să-i adaugi la durerea lui, pentru că el are destulă durere pentru ceea ce este!». Și aș mai face ceva. În pauze aș pune un învățător, un profesor să nu-i lase să se bată. Eu sunt de acord cu educația, dar nu și cu bătaia. Dar nici cu toleranța tuturor greșelilor. Un copil căruia îi tolerezi agresivitatea față de altul, în numele nu știu – și știu că sunt țări de genul acesta – pentru mine este total de desconsiderat”, a afirmat vorbitorul.





Provocat să răspundă unor întrebări din public, la un moment dat, a transmis următorul mesaj: „Am speranța că noi vom depăși momentul acesta dramatic, pe care nu-l realizăm. Mi-aduc aminte că înaintea celui de-al Doilea Război Mondial lumea se distra la fel, părea că totul este minunat și după aceea au început bombardamentele și tot dezastrul care a fost. Așa suntem aici. Părem că nu știm, nu auzim nici un cuvânt de pace, toată lumea parcă a luat-o razna. Eu am spus mereu că avem de ales. Dacă vrem să mai trăim, trebuie să ne oprim din răul pe care-l facem”.





Spațiul tipografic nu ne permite relatarea întregii comunicări, dar cei interesați pot vedea înregistrarea conferinței pe pagina de Facebook a Centrului Cultural „Teodor Burada”.





La finalul întâlnirii cu publicul constănțean, IPS Teodosie a ținut să-i transmită profesorului Constantin Dulcan opinia sa: „Sunt foarte bucuros că am venit aici. Cândva am dialogat, într-o anumită împrejurare. Mi-ați dat o lecție de logică, de orientare, referitoare la ce suntem noi în Univers. Într-un mod neutru, ați sugerat divinitatea, ați amintit în mare, dar eu îmi doresc să am un dialog cu dvs. Să puneți toată această știință și această performanță de a pune într-o ordine logică și atât de inteligibilă, această realitate pe care o trăim, să spiritualizați cuvântul dvs., pentru că aveți cu ce. Einstein, știți bine, a fost mare creștin, el a sfârșit dându-și averea bisericii”.





Un eveniment despre care se va vorbi multă vreme și care este urmat sâmbătă, 18 februarie, de vizita unui alt profesor de notorietate, Alexandru Vlad Ciurea, la Teatrul „Oleg Danovski” din Constanța. Într-o sală mult mai mică!





Și anunțate când vor fi reluate! Pentru ca publicul să știe că mai are o șansă. Am asistat miercuri seară la scene neînchipuite, la o coadă imensă de constănțeni care se întindea până la semaforul de la Teatrul de Stat, pe patru, chiar cinci rânduri. La dezamăgirea că nu au putut accede la eveniment, deși veniseră încă de la ora 15, când de fapt organizatorul anunțase ora 17.30 de intrare în sală.