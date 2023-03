Un ”Scandal în familie” va fi ”găzduit” de Centrul ”Jean Constantin”

După ce în urmă cu trei ani s-a jucat pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, luni, 20 martie, de la ora 19, comedia „Scandal în familie” se va juca la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin".Produs de compania independentă Wonder-Theater, „Scandal în familie” de Billy van Zandt si Jane Milmore în regia lui Răzvan Săvescu, îi are în distribuție pe Adriana Trandafir, Marius Bodochi, Alexandra Apetrei, Andreea Mateiu, Răzvan Oprea, Andrei Mateiu.SinopsisO farsă sălbatică cu amanți, încurcături, o întâlnire la miezul nopții și un urs flămând. Adică hohote de râs fără întrerupere până la final.Undeva într-o cameră din Swing Motel, Danny și Kathy, în focul pasiunii, se ceartă cu scântei când Kathy dezvăluie că se întâlnește cu un alt bărbat. În același timp, într-o altă cameră, Paul este foarte frustrat că amanta lui, Jennifer, ezită să-și înșele soțul. Bill și Mary, se pregătesc să aniverseze douăzeci și nouă de ani de la nuntă. Mary dorește o noapte nebună de sex sub cerul liber, însă Bill vrea doar să fie lăsat în pace.Pentru a face lucrurile mai interesante, cel mai bun prieten al lui Paul este Danny, care este căsătorit cu Jennifer, care are o aventură cu Paul, care se întâlnește cu Kathy, care este amanta lui Danny și sora lui Jennifer. În actul doi, toată lumea își dă întâlnire fără să vrea la cabana de la munte a lui Bill și Mary. Consecințele sunt greu de imaginat însă teribil de amuzante.Prețul unui bilet este de 100 lei și poate fi achiziționat de pe ticketstore.ro.