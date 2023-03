"Derulăm proiecte de sute de milioane de euro şi, totuşi, suntem «Cenuşăreasa» sistemului!"

- Cum este organigrama actuală, este ea una „stufoasă”, aşa cum circulă vorba prin târg?



Canalul Dunăre-Marea Neagră. Cea mai mare construcţie hidrotehnică realizată în procent de sută la sută cu specialişti şi tehnicieni români. Un proiect demarat în crunţii ani ai comunismului, care a necesitat sacrificii uriaşe, dar care, odată finalizat, scurtând calea de acces spre portul Constanţa cu aproximativ 400 de kilometri, generează profituri consistente. Despre oamenii care au muncit la acest canal, despre istoria sa sau despre proiectele existente în ziua de astăzi, am discutat cu directorul general al CN Administraţia Canalelor Navigabile Constanţa, Daniel Georgescu, un personaj care pune multă pasiune atunci când vorbeşte despre această măreaţă realizare naţională - pentru că vorbim despre un bun naţional! -, dar care are şi aspiraţii politice.- Domnule director general, sunteţi la cârma unei instituţii de importanţă majoră pentru economia României. Prezentaţi, pe scurt, pentru cititorii „Cuget Liber”, câteva aspecte din istoria Canalului Dunăre-Marea Neagră.- Vă mulţumesc pentru interesul pe care îl acordaţi administraţiei. Despre canal, aş putea vorbi două zile şi două nopţi, fără oprire. O construcţie de amploare, o realizare a naţiunii, cu trei mari roluri: de a furniza apa necesară răcirii reactoarelor Centralei de la Cernavodă, de navigaţie şi de a furniza apă pentru consum (filtrată de RAJA) şi pentru irigat, în agricultură.Deşi planuri pentru realizarea canalului au existat încă din perioada regalităţii, lucrările efective au demarat abia după cel de-Al Doilea Război Mondial, iar eu personal am avut şansa de a-l cunoaşte, la numai două săptămâni de la numirea în funcţie, pe inginerul Chiriac Avădanei, „părintele” canalului, cel care a proiectat „Magistrala Albastră”. O capacitate în domeniu, căruia, în semn de onoare, i-am postat o placă comemorativă, aici, la sediul nostru. Am învăţat foarte multe lucruri de la dumnealui. Împreună, am fost la primarul de atunci al Bucureştiului, Sorin Oprescu, pentru a găsi soluţii de finalizare a unui alt vechi mega-proiect: Canalul Dunăre-Bucureşti. Este perfect realizabil, iar acum, se află în derulare studiul de fezabilitate. Lucrările sunt destul de avansate, realizate în procent de 80 la sută.Tot la capitolul istorie, fac o dezvăluire. Am primit cadou, din partea fostului prefect Ion Constantin, actual şef al Serviciului Evidenţa Populaţiei, planul original al canalului, pe care l-a găsit într-o magazie, la sediul său. Vreau să amenajez un mini-muzeu al canalului, în care vizitatorii să poată observa imagini de istorie, din diferite etape de realizare, fotografii cu oamenii care au trudit aici.- Sunteţi unul dintre cei mai longevivi conducători ai acestei administraţii. Cum aţi reuşit să ajungeţi la această performanţă?- Am preluat conducerea Administraţiei Canalelor Navigabile în vara anului 2012, în luna iunie. Trebuie să recunosc că, în prima fază, a fost o chestiune personală, de orgoliu, însă, ulterior, am realizat că pot face lucruri foarte frumoase.În primul rând, am creat o echipă, m-am aplecat asupra problemelor personalului şi să ştiţi că nu erau deloc puţine şi deloc uşoare. Am preluat o schemă de personal cu salarii foarte mici, pe care am reuşit, în special cu sprijinul ministrului de atunci, Ioan Rus, să le creştem cu 60 la sută, să le aducem la un nivel decent. Imaginaţi-vă că un inginer specialist avea salariul ceva mai mare de 2.000 de lei. Asta spune totul!În al doilea rând, am pus accent pe consolidarea identităţii acestei instituţii, de la comportament adecvat în relaţiile interne şi cu ai noştri colaboratori, şi până la a înfige steagul României la piciorul ecluzei. Această identitate nu trebuie pierdută.Foarte importantă este modalitatea de abordare a partenerilor privaţi - armatori, agenţi, comandanţi de navă etc. - şi a celor instituţionali - ministere, autorităţi locale. Nu suntem jupâni, suntem parteneri!