Prof. Daniel Antonaru: „Sportul, alergarea, mişcarea în general înseamnă sănătate, educaţie, civilizaţie”

- Când şi unde va avea loc, anul acesta?



- Am început cu alergări pe nisipul din Mamaia, ne-am mutat apoi la Constanţa, iar anul acesta, maratonul va avea loc tot pe plaja din Constanţa, pe traseul Neversea (Modern) - Reyna şi retur. Cel mai probabil, zilele de concurs vor fi 29 şi 30 aprilie, ne-am gândit să-l legăm de mini-vacanţa de 1 Mai, când îi invităm pe constănţeni, români şi străini să vină să alerge şi să se distreze apoi la mal de mare. Mizăm pe o prezenţă de peste 1.000 de alergători.



Cât de curând, vom da startul şi sesiunii de înscrieri. De asemenea, cu sprijinul colaboratorilor şi al sponsorilor, am pregătit o serie de surprize. Dar, toate la timpul lor!



- Veţi menţine secţiunile tradiţionale de concurs - maraton, semimaraton şi cursa de 10 km? Maratonul va avea şi alte semnificaţii?



- Prin intermediul acestui eveniment, la fiecare ediţie ne-am implicat şi în proiecte socio-educative. Am alergat pentru salvarea copiilor născuţi prematur, am organizat, alături de colaboratorii de la Asociaţia „Dăruieşte Aripi”, acţiuni de donaţii, am sărbătorit şi Centenarul Marii Uniri. Încă nu am stabilit o temă specială pentru anul acesta, ne mai gândim şi la format, dar cu siguranţă va fi inclusă cursa „Campionii Şcolii”, cea mai bună acţiune de selecţie pentru elevii din şcolile constănţene, un proiect pe care l-am demarat în urmă cu patru ani.



Cursa „Campionii Şcolii” este o competiţie dedicată copiilor şi adolescenţilor, pe categorii de vârstă, 5-6 ani, 7-8 ani, 9-10 ani, 11-12 ani şi 13-14 ani, pe distanţe de 300 m, 400 m, 800 m, 1.200 m şi 1.600 m.



Ne dorim să promovăm alergarea ca sport de masă şi de performanţă în rândul copiilor şi adolescenţilor, pentru a îmbunătăţi starea de sănătate a acestora. De asemenea, cu această ocazie, atragem atenţia asupra infrastructurii sportive precare existente în şcoli, un capitol la care Constanţa suferă foarte mult.



- Deci, vorbim numai despre beneficii la acest tip de alergare pe nisip, fie că e vorba de maraton sau o cursă de câteva sute de metri.



- Sunt avantaje multiple, iar acest lucru nu îl spun doar eu. Tot mai mulţi specialişti în medicină sportivă, antrenori de fitness sau nutriţionişti recomandă alergarea pe nisip, datorită multiplelor beneficii, precum scăderea presiunii la nivelul articulaţiilor, arderea unui număr mai mare de calorii şi o tonifiere mai rapidă a musculaturii picioarelor.



- Cât de rezistenţi sunt participanţii la maraton? Multe voci îl asimilează cu un chin!



- Marea majoritate a celor înscrişi trec linia de sosire. La maraton, important este să participi şi să termini cursa, nu să fii pe podium. Toţi cei care parcurg cei 42,195 km sunt, practic, învingători. Va fi spectacol pe tot traseul, localnicii şi turiştii pot face fotografii alergătorilor în plin efort, iar la final, pot socializa, pot lega prietenii care ţin o viaţă.



- Un gând de final, pentru 2023?



- În anul 2023, nu mai vorbim despre alergare, ci vorbim despre familie şi dezvoltare personală, despre un stil de viaţă mai sănătos, despre iubire, comuniune, despre a dărui, a ajuta, despre bucuria de a alerga împreună cu sute de oameni.



Am reuşit să construim, întâi de toate, dorinţa de a ne bucura de momente unice în viaţă. Am reuşit să legăm prietenii, să construim o comunitate puternică a iubitorilor de sport, care se implică tot mai activ în problemele comunității. Mai mult, am reuşit printr-un eveniment ce reprezenta iniţial „o alergare între prieteni” să realizăm un eveniment sportiv internaţional prin care să promovăm litoralul românesc drept o atracţie turistică.



Mii de sportivi, români şi străini, au venit la Constanţa pentru că au fost atraşi de entuziasmul de pe chipurile oamenilor, din fotografiile distribuite pe reţelele de socializare. Oamenii sunt atraşi de bucurie, de entuziasm, iar noi, constănţenii, am reuşit să transmitem aceste sentimente cu vârf şi îndesat.



- Domnule preşedinte, mult succes!



- Vă mulţumesc!



- Când şi unde va avea loc, anul acesta?- Am început cu alergări pe nisipul din Mamaia, ne-am mutat apoi la Constanţa, iar anul acesta, maratonul va avea loc tot pe plaja din Constanţa, pe traseul Neversea (Modern) - Reyna şi retur. Cel mai probabil, zilele de concurs vor fi 29 şi 30 aprilie, ne-am gândit să-l legăm de mini-vacanţa de 1 Mai, când îi invităm pe constănţeni, români şi străini să vină să alerge şi să se distreze apoi la mal de mare. Mizăm pe o prezenţă de peste 1.000 de alergători.Cât de curând, vom da startul şi sesiunii de înscrieri. De asemenea, cu sprijinul colaboratorilor şi al sponsorilor, am pregătit o serie de surprize. Dar, toate la timpul lor!- Veţi menţine secţiunile tradiţionale de concurs - maraton, semimaraton şi cursa de 10 km? Maratonul va avea şi alte semnificaţii?- Prin intermediul acestui eveniment, la fiecare ediţie ne-am implicat şi în proiecte socio-educative. Am alergat pentru salvarea copiilor născuţi prematur, am organizat, alături de colaboratorii de la Asociaţia „Dăruieşte Aripi”, acţiuni de donaţii, am sărbătorit şi Centenarul Marii Uniri. Încă nu am stabilit o temă specială pentru anul acesta, ne mai gândim şi la format, dar cu siguranţă va fi inclusă cursa „Campionii Şcolii”, cea mai bună acţiune de selecţie pentru elevii din şcolile constănţene, un proiect pe care l-am demarat în urmă cu patru ani.Cursa „Campionii Şcolii” este o competiţie dedicată copiilor şi adolescenţilor, pe categorii de vârstă, 5-6 ani, 7-8 ani, 9-10 ani, 11-12 ani şi 13-14 ani, pe distanţe de 300 m, 400 m, 800 m, 1.200 m şi 1.600 m.Ne dorim să promovăm alergarea ca sport de masă şi de performanţă în rândul copiilor şi adolescenţilor, pentru a îmbunătăţi starea de sănătate a acestora. De asemenea, cu această ocazie, atragem atenţia asupra infrastructurii sportive precare existente în şcoli, un capitol la care Constanţa suferă foarte mult.- Deci, vorbim numai despre beneficii la acest tip de alergare pe nisip, fie că e vorba de maraton sau o cursă de câteva sute de metri.- Sunt avantaje multiple, iar acest lucru nu îl spun doar eu. Tot mai mulţi specialişti în medicină sportivă, antrenori de fitness sau nutriţionişti recomandă alergarea pe nisip, datorită multiplelor beneficii, precum scăderea presiunii la nivelul articulaţiilor, arderea unui număr mai mare de calorii şi o tonifiere mai rapidă a musculaturii picioarelor.- Cât de rezistenţi sunt participanţii la maraton? Multe voci îl asimilează cu un chin!- Marea majoritate a celor înscrişi trec linia de sosire. La maraton, important este să participi şi să termini cursa, nu să fii pe podium. Toţi cei care parcurg cei 42,195 km sunt, practic, învingători. Va fi spectacol pe tot traseul, localnicii şi turiştii pot face fotografii alergătorilor în plin efort, iar la final, pot socializa, pot lega prietenii care ţin o viaţă.- Un gând de final, pentru 2023?- În anul 2023, nu mai vorbim despre alergare, ci vorbim despre familie şi dezvoltare personală, despre un stil de viaţă mai sănătos, despre iubire, comuniune, despre a dărui, a ajuta, despre bucuria de a alerga împreună cu sute de oameni.Am reuşit să construim, întâi de toate, dorinţa de a ne bucura de momente unice în viaţă. Am reuşit să legăm prietenii, să construim o comunitate puternică a iubitorilor de sport, care se implică tot mai activ în problemele comunității. Mai mult, am reuşit printr-un eveniment ce reprezenta iniţial „o alergare între prieteni” să realizăm un eveniment sportiv internaţional prin care să promovăm litoralul românesc drept o atracţie turistică.Mii de sportivi, români şi străini, au venit la Constanţa pentru că au fost atraşi de entuziasmul de pe chipurile oamenilor, din fotografiile distribuite pe reţelele de socializare. Oamenii sunt atraşi de bucurie, de entuziasm, iar noi, constănţenii, am reuşit să transmitem aceste sentimente cu vârf şi îndesat.- Domnule preşedinte, mult succes!- Vă mulţumesc!

Nu aveţi timp de sală sau pentru activităţi fizice? Nu e nicio problemă! Pentru alergare nu este nevoie de echipamente sau de accesorii speciale, cu excepţia unor pantofi sport potriviţi. Puteţi alerga în aer liber, pe piste special amenajate, în parc sau pe orice traseu aflat la îndemână. Despre beneficiile alergării în aer liber, am discutat cu profesorul Daniel Antonaru, preşedintele Asociaţiei SanaSport Constanţa.- Domnule preşedinte, mai fac constănţenii sport, mai au timp să vină la alergare?- O bună întrebare, dar care ar trebui să fie mai degrabă un îndemn, pentru că sportul, alergarea, mişcarea în general înseamnă sănătate, educaţie, civilizaţie. Călătorim adesea în ţări din Vest şi pretutindeni, prin parcuri, pe alei, vedem oameni care alergă, fiecare în ritmul lui, indiferent de vârstă ori distanţă. Bineînţeles, ne dorim să atragem cât mai mulţi oameni în această activitate şi la Constanţa.Ne-am organizat sub forma unei asociaţii, SanaSport, am demarat proiectul în urmă cu 10 ani, iar în tot acest timp, comunitatea a strâns la un loc mii de membri, cu toţii pasionaţi ai alergării. Începând din luna februarie, vom relua tradiţia alergării organizate, duminica dimineaţa, locul de întâlnire fiind plaja Cleopatra din Mamaia. Sunt alergători de toate vârstele, de la 14-15 ani, până la veterani de peste 70 de ani, cu toţii au rezonat cu motto-ul asociației: „Încetează să mai fabrici scuze, aleargă pur și simplu!”.- Aveţi şi membri ai asociaţiei care fac performanţă sau vorbim numai despre o mişcare de amatori?- Obiectul nostru principal este promovarea importanţei sportului pentru societate şi îmbunătăţirea condiţiei fizice şi a stării de sănătate în rândul locuitorilor din Constanţa, dar avem în vedere - bineînţeles, în limita posibilităţilor - şi performanţa. La secţiunea Master, pe Ultra Run, avem sportivi cu rezultate excelente, iar unul dintre aceştia este Petru Andrei Condurache, din Valu lui Traian, care, la categoria de vârstă 70+, a devenit campion european.Am dezvoltat mult secţia de atletism veterani, avem participanţi atât pe alergări pe distanţe clasice, de la 3.000 m până la maraton, dar şi la curse de Ultra Run. Pentru anul acesta, unul dintre obiective este acela de a dezvolta secţia de juniori şi tineret.- Trei sfaturi de aur, la „foc automat”, pentru iubitorii alergării!- Nu faceţi pregătire cu oricine! Alegeţi bine pe cel căruia îi încredinţaţi viitorul vostru sportiv, preferabil să fie cineva care a alergat măcar în viaţa lui câteva curse pe distanţa care vă interesează. Aveţi grijă cum sincronizaţi pregătirea la altitudine cu momentul cursei, acordaţi-vă timpul necesar pentru readaptarea organismului! Gândiţi foarte bine ritmul cursei pe care o alergaţi şi nu vă comparaţi în rezultate cu alţii care au o experienţă în curse mult mai mare!- Dumneavoastră, asociaţia pe care o conduceţi sunteţi principalii organizatori ai unui eveniment internaţional de anvergură: Maratonul Nisipului. Cum se anunţă ediţia din acest an, ce surprize aţi pregătit?- Aşa este, Maratonul Nisipului este evenimentul nostru de top. Am organizat până acum şapte ediţii, ne pregătim pentru a opta. Am avut la start mii de alergători de cursă lungă, veniţi din toate colţurile lumii, de pe toate continentele. Să ştiţi că Maratonul Nisipului, unul dintre primele concursuri de gen din Europa care se desfăşoară integral pe nisip, este extrem de important nu numai pentru promovarea sportului, ci şi a turismului românesc, a litoralului Mării Negre.Străinii s-au simţit de fiecare dată foarte bine aici, revin cu bucurie, se vorbeşte în toată lumea despre noi, am devenit deja un brand pe care ne dorim să-l dezvoltăm tot mai mult.