Elena Grădinaru: "Ce fac doar pentru mine moare odată cu mine. Nemuritor rămâne ce fac pentru alții"

Acum au rămas în jur de 200 de elevi în școală. Dar au fost perioade, chiar când eram eu director, când toate clasele erau paralele. Atunci învățam în trei corpuri de clădire. Astăzi funcționăm într-o școală modernă, dată în folosință din anul 2012, cu toate clasele într-un singur schimb. Chiar aș putea să spun o școală europeană, care concurează cu foarte multe unități din mediul urban.- Ca peste tot, se observă în primul rând o scădere a populației școlare, ceea ce ne afectează. În ceea ce privește percepția față de sistemul educațional, n-aș putea să spun că nu avem copii. Avem elevi foarte buni în școala noastră, ascultători, dar parcă nu mai sunt precum cei din generațiile de odinioară, care erau mult mai aplecați asupra studiului. Acum și mijloacele moderne îi mai țin ocupați cu alte activități.- Eu nu am făcut deosebire între elevi. Pe mine m-au interesat toți elevii, în fiecare am găsit câte ceva bun, câte ceva în care am putut să dezvolt bine pentru copil. Nu sunt de acord cu repetenți la clasele primare, pentru că fiecare copil, până la clasa a IV-a, trebuie să învețe să scrie, să citească și să socotească. Educația nu se termină niciodată. Se poate continua și de la clasa a V-a cu alfabetizare. Tot în perioada cât am fost director, am organizat programul „A doua șansă”. Am făcut recensământ în localitate și toți cei care nu aveau ciclul primar finalizat au venit la școală sâmbăta și duminica, la „A doua șansă”, și l-au finalizat. Pe alții i-am îndrumat și au mers în continuarea studiilor la școala din Castelu, nivel superior, unde terminau o meserie, pentru că exista un protocol încheiat cu Liceul „Nicolae Titulescu” din Medgidia. Din verificările făcute de mine, nu mai avem persoane cu ciclul primar nefinalizat.- Nu mi-a fost prea ușor. Chiar am întâmpinat dificultăți la început, pentru că nu aveau copiii pe ce să lucreze. În fiecare zi erau la poarta mea, pentru că le distribuiam fișe. Veneau, le dădeam, apoi veneau cu ele rezolvate. Mai apoi, printr-un program, au primit toți tablete. Am avut cazuri în care unii au venit și au lucrat din clasă, iar restul de-acasă. Cu întreruperi de rețea, pentru că în perioada aceea se întrerupea mult curentul.