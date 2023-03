Cezar Ouatu: "Nu mă veți vedea niciodată făcând un compromis, să devin consacrat pe zona de manele"

Punctul de plecare al ideii show-ului celor trei tenori a pornit din participarea contratenorului Cezar Ouatu (43 ani) la diverse ediții ale emisiunii de televiziune „Te cunosc de undeva!”, unde a interpretat cu succes zeci de roluri, multe dintre ele în travesti.



La Constanța, cei trei au fost îndelung aplaudați de publicul prezent în sala Casei de Cultură. Iar la final, într-un interviu pentru „Cuget Liber”, autorul spectacolului, Cezar Ouatu, mărturisea: „A fost un moment istoric pentru noi și pentru ascensiunea acestui proiect, cumva unic pe piață. Pentru că îmbină umorul cu muzica, aparent de operă, dar există mai multe fuziuni și schimburi stilistice muzicale. Pentru grupul dezinhibat al celor trei tenori liberi, 1 martie 2023 va fi o dată istorică și mulțumim publicului constănțean pentru primirea extrem de călduroasă”.







- Apropo de genuri stilistice muzicale, cum le răspundeți celor care v-ar putea acuza de… profanare?



- Spectacolul este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Poate mulți nu au înțeles acest concept. Este ca și un stand up, ca și roastul verbal noi facem roast muzical, cumva, nu profanând. Noi venim cu o educație clasică, în principal, și nu avem cum să facem acest lucru. Doar că aducem cumva, prin acest miraj al comediei muzicale, publicul către genul acesta. Ușor nișat și izolat într-o eră și într-o industrie muzicală, în România, după cum știm bine toți, presărată de foarte multe balcanisme, care cumva ne aparțin. Dar prin intermediul comediei, îmbinată cu zona aceasta, reușim să aducem publicul inclusiv mai aproape de acest repertoriu.





- Membrii tarafului George Vasile îmi sunt toți colegi la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești, unde eu sunt solist vocal. Colaborez inclusiv cu Orchestra populară „Flacăra Prahovei”, ai cărei instrumentiști sunt cei din taraf. Sunt senzaționali, după cum i-ați auzit, concertează pe scene destul de importante, în zona lor. Tot ce ați văzut pe scenă și toți oamenii nu sunt aduși pe casting, ci suntem prieteni. S-au născut repetiții în garaje, la un șpriț, la o bere fără alcool. Deci totul a fost ideea mea de scenariu-regie în pandemie, când am început să scriu, și de acolo totul a… „degenerat” într-un mod plăcut. Pentru că feedback-ul publicului în sălile unde am mai interpretat a fost extraordinar. Mai ales că venim cu un proiect nou.- Mulți mi-au spus că ar putea fi cabaret, dar nu are nicio legătură cu cabaretul. Ne-au spus stand-uperi cunoscuți din România că l-am putea numi inclusiv stand-up comedy muzical sau ceva de genul. Nu neapărat… Este un concept muzical-vocal de comedie, prin care ne dorim să aducem publicul mai aproape de repertoriul acesta.- Da, cum să nu, am văzut cine este finalistul național. Printre altele Teodor a fost laureatul Festivalului Internațional de Canto „Cezar Ouatu“ (FICCO), pe care eu l-am fondat la Ploiești. M-am bucurat foarte mult că avem un suflu tânăr, carismatic, curajos, cumva, pentru că a fost în primul rând, alături de constănțeanul „adoptat” Mihai Trăistariu. Așa că îi urez mult succes și să fie la fel de curajos și libertin în abordarea muzicală.