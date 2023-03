De la televiziune, la o afacere de succes! Cerasela Brumă: "Mi-am asumat un mare risc. Am vândut tot ce aveam"

-În anul 2005, am luat decizia de a face așa ceva, când am fost diagnosticată cu o tumoare pe creier. Până să iasă toate analizele de sânge și să aflu rezultatul la RMN, am trăit o oarecare panică, pentru că depistarea a fost făcută în timpul unui control de rutină. După ce am intrat în cabinet, la câteva minute, mi s-a spus că este posibil să am o tumoare pe creier, moment în care m-am speriat foarte tare. A trebuit să aștept rezultatele analizelor pentru a vedea dacă este malignă sau benignă, iar această așteptare a fost cruntă, timp în care mi-am făcut tot felul de scenarii. Că voi face chimioterapie, că rămân fără păr, fără sprâncene, lucru care m-a motivat să încep cursuri de permanent make-up pentru a mi le putea face singură, deoarece la vremea aceea vedeam pe stradă foarte multe rezultate greșite și îmi era teamă să nu îmi fac așa ceva pe față. Din fericire, nu s-a ajuns la chimioterapie și am rămas cu o meserie pe care o ador. Apoi, eu am fost mereu tipicară, eram cea mai bună din clasă la desen și mi-a plăcut să lucrez de copil cu acele. Îmi injectam toate păpușile și îmi făceam singură injecțiile în picior, în loc să mă duc la spital. Pot să spun că, dacă nu ai fobia acului și îți place, este foarte ușor să lucrezi cu acele.-Nu m-a ajutat nimeni. Am vândut un apartament. Desigur, inițial am crezut că investiția va fi mai mică. Încă de la fostul sediu, pe care îl închiriasem, am investit în jur de 45.000-47.000 de euro, pentru pigmenți, anestezice, aparatură, cursuri de specializare.- Da, tot timpul. Doar cu un singur curs, nu se face nimic. Ca în orice domeniu, este nevoie tot timpul de perfecționare. Eu zic mereu că în orice meserie trebuie să cunoști la fel de multe cât știe un medic despre munca lui sau un avocat. Pentru că este un domeniu în care se învârt ceva bani, firmele producătoare scot continuu pigmenți noi, aparatură nouă, tehnici noi, pentru a te face pe tine să schimbi aparatele și să te duci tot timpul la traininguri. Toate aceste cursuri sunt destul de costisitoare, pentru că sunt doar câteva persoane care dau trendurile la nivel mondial și atunci te duci în țara lor. Pentru ei nu contează că vii din România, unde sunt niște prețuri mai joase, sau că vine cineva din Paris sau Miami. Prețurile sunt pentru toată lumea la fel.- Să aibă idealurile bine stabilite și să muncească foarte mult. Nu au cum să nu aibă succes. Nu există un om isteț și muncitor căruia să nu îi meargă bine.-Aproape toată ziua. Din păcate, nu am reușit să separ viața personală de muncă. Câteodată mă întreb de ce mă mai duc acasă, dacă tot mă întorc la prima oră aici. Sunt zile în care plec chiar și la ora 23.00 din cabinet. Eu nu am copii, deci toată atenția și energia se duc aici. Eu am crescut ceva, un copil. Când ai o afacere crescută de la zero și pui totul în ea, energia și banii, înseamnă totul pentru tine. Acum, 47.000 de euro nu mi se mai pare o sumă mare, dar la început, când nu îi ai și când îți vinzi o casă, situația este cu totul alta. Nu știu câți ar face la fel. La micropigmentare, când am investit acești bani, am cumpărat un aparat, dar acela nu înseamnă nimic dacă nu știi să te descurci, să ai mâna formată. A fost un risc extraordinar de mare, iar eu m-am înhămat în așa ceva, pentru că nu am băgat toți banii odată, câte un pic, câte un pic. Apoi, nu am mai putut să dau înapoi, pentru că era deja o investiție prea mare. Peste ceva timp, mi-am asumat un alt risc, am vândut tot ce mai aveam, pentru a face clinica în care îmi desfășor activitatea la acest moment.-Sunt două domenii total diferite, ca activitate, dar au numitor comun omul, interacțiunea cu omul. Emisiunea pe care am avut-o la Neptun TV ținea tot de sănătate. Cu televiziunea a fost o provocare, pentru că eu, gălățeancă fiind, aveam și puțin accent, introvertită din fire, a trebuit să mă obișnuiesc să vorbesc în public. În televiziune am stat în jur de un an, doi și mi-a plăcut enorm ceea ce făceam, dar în cele din urmă am rămas fidelă muncii din domeniul înfrumusețării, care reprezintă totul pentru mine.-Particularitățile fiecărei cliente în parte. Noi, ca oameni și în mod special ca femei, suntem foarte diferiți. Nu ține doar de specialist ce trebuie să facă, ci mai ales de personalitatea clientei. Este o artă, pentru că trebuie să creăm ceva frumos, dar ține și de ceva psihologie, ca să înțelegi personalitatea fiecărei persoane în parte. Poate să vină cineva și să spună că vrea ceva natural, dar acel natural să nu coincidă cu ce consideri tu natural, ca specialist.-Dana Săvuică, Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și mulți alții.-În prezent, se poartă sprâncenele foarte groase și asta pentru că, probabil, mai mult de jumătate din doamnele care acordă o atenție sporită îngrijirii lor și-au injectat buzele. În aceste condiții, se modifică fizionomia și pentru a echilibra elementele feței este necesară îngroșarea sprâncenelor. Unele își injectează pomeții și, ca să nu rămână ochii prea mici, se îngroașă, cum spuneam, sprâncenele. Totuși, din punctul meu de vedere, nu ar trebui mers pe această variantă, ci pe grosimea lor naturală, deoarece cu naturalul nu se va da niciodată greș. De asemenea, se mai poartă și sprâncenele un pic mai masculine, cum sunt și cele laminate, dar nu sunt recomandate oricui.-Machiajul înseamnă corecție, și nu a pune niște culori pe față. O pleoapă lăsată trebuie să o ridicăm, iar totul se face în funcție de forma feței și a ochilor.-În prezent, nu mai sunt căutate culorile foarte aprinse. Trebuie să ne orientăm spre o nuanță care merge în viața de zi cu zi. Apoi, trebuie să ținem cont de faptul că nuanța la buze o vor avea timp de circa șase ani, deci trebuie să fie cea mai potrivită fizionomiei lor.