Costin Răsăuţeanu: "Constănţenii cu depresie pot beneficia de vouchere în valoare de 3.000 de lei"

Prin identificarea şi tratamentul depresiei, prin psihoterapie, combatem efectele depresiei, care sunt multiple: creşte riscul de cancer, de deces al persoanelor diagnosticate cu cancer, de suicid, de demenţă, de atac de cord; creşte dependenţa de alcool şi droguri; determină hipertensiune arterială; provoacă insomnie şi oboseală cronică; slăbeşte sistemul imunitar; determină lipsa motivaţiei, concentrării, memoriei şi speranţei”, a declarat consilierul local municipal Costin Răsăuţeanu, iniţiatorul proiectului care a fost aprobat la Constanţa.





Concret, Primăria Constanța oferă vouchere în valoare de 3.000 de lei pacienților diagnosticați cu depresie pentru a-și plăti ședințele de psihoterapie. Fiecare pacient își va alege terapeutul care trebuie să fie acreditat. Acesta va fi cel care decontează voucherul de la Primăria Constanța, astfel încât pacientul nu interacționează în nici un fel cu banii.





Consilierul local a explicat că în România puține persoane afectate de această boală ajung la medic și ajung să facă terapie din cauza mai multor factori: frica de stigmatizare socială, lipsa de informare, orgoliul, ignoranța sau lipsa banilor.





Printre altele, Costin Răsăuţeanu a explicat că persoana beneficiară trebuie să îndeplinească următoarele condiții de acordare a sprijinului financiar: să aibă domiciliul stabil pe raza Municipiului Constanţa de cel puțin 1 an; să fie diagnosticată cu depresie, în baza unei scrisori medicale eliberate de către un medic specialist; venitul net pe membru de familie (sau persoană singură) să fie în ultima lună sub 5.000 de lei.





Cererea se depune la sediul Direcției de Asistență Socială Constanța din str. Unirii nr. 104.



Depresia face ravagii fără să ne dăm seama că cel de lângă noi suferă!





În proiectul care a fost aprobat de Consiliul Local Constanţa, Costin Răsăuţeanu a prezentat o serie de date statistice care demonstrează că depresia, „boala secolului XXI”, așa cum o numesc psihologii, afectează din ce în ce mai mulți oameni. De exemplu, în județul Constanţa, conform datelor Casei de Asigurări de Sănătate, cu privire la adulţii care au primit servicii medicale pentru tratarea depresiei, în perioada 2016-2020, numărul celor afectaţi de depresie a crescut în 2020 cu 14%. Conform studiului, în anul 2020, în judeţul Constanța s-au înregistrat 21.013 de persoane diagnosticate şi tratate pentru depresie, dintre care 13.556 sunt femei.





„Prin acest program oferim nu doar un sprijin financiar sub formă de vouchere, pentru tratarea prin psihoterapie a bolnavilor diagnosticaţi cu depresie, dar, mai important, aducem în spaţiul public acest subiect, pentru conştientizarea importanţei de a ne deschide către acceptarea tratamentului din partea specialiştilor”, a argumentat Costin Răsăuțeanu.





„Un alt proiect de suflet, “Stop Depresia. Împreună pentru o comunitate sănătoasă” a fost aprobat de Consiliul Local Constanța și este în vigoare! Dacă vrem să salvăm vieți și să prevenim bolile grave, asigurând astfel în viitor o comunitate sănătoasă, fericită și productivă, trebuie să sprijinim constănțenii de toate vârstele care au nevoie de suport psihoterapeutic. PSD va rămâne întotdeauna alături de oameni si de nevoile lor! Este important să acționăm urgent pentru a combate efectele dezastruoase pe care le are depresia netratată asupra stării emoţionale şi fizice, asupra familiei şi comunităţii. Depresia nu este un moft, este o boală cruntă, invizibilă. Ultimele studii arată o creștere îngrijorătoare a persoanelor afectate de depresie. Acest număr este în creştere, de la an la an, recentele evenimente, pandemia, războiul, inflaţia reprezentând factori de multiplicare şi de agravare a cazurilor.