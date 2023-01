Consilierul local Costin Răsăuţeanu insistă pentru demararea proiectului "Bebe Trusou"

Răsăuţeanu face un apel către toţi consilierii locali, dar şi către primarul Vergil Chiţac să introducă acest proiect pe ordinea de zi a unei şedinţe de Consiliu Local.





„Am depus din nou proiectul «Bebe Trusou», privind acordarea unui sprijin financiar de 2.000 de lei pentru nou-născuții din municipiul Constanța.





Am majorat sprijinul financiar de la 1.500 la 2.000 de lei, pentru ca toate familiile tinere din Constanța să poată accesa produse de calitate pentru nou-născuţi. Am luat această decizie ca urmare a inflației ridicate (prețuri care au explodat în ultimul an). Sperăm că de această dată actuala administrație PNL-USR va înțelege necesitatea proiectului «Bebe Trusou».



Acum, primăria va avea de ales: ori pachet de produse trimis acasă, ori bani pe card! Varianta proiectului depus presupune primirea sprijinului financiar pe card. Proiectul trebuie să fie introdus obligatoriu pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local! Au trecut mai bine de 18 luni de când am inițiat acest proiect. Tinerii constănțeni au așteptat destul. Să nu uităm că am depus un jurământ în calitatea noastră de aleși locali. Nu vom ceda. Important este ca nou-născuții să beneficieze cât mai repede de aceste produse. Mulțumesc colegilor mei pentru implicare! PSD Constanța rămâne alături de familiile tinere. Alături de oameni”, a declarat Costin Răsăuţeanu.





Liderul consilierilor locali PSD din Constanţa, Costin Răsăuţeanu, nu renunţă la ideea de a implementa proiectul „Bebe Trusou”, cel care va ajuta proaspeţii părinţi să ofere o calitate a vieţii mai bună noilor născuţi.