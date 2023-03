Dumitru Caragheorghe se destăinuie. "Uitaţi de existenţa anumitor partide"

-Politica este cea care conturează parametrii de dezvoltare ai unei societăți și, de aceea, orice individ, într-o măsură mai mică sau mai mare, trebuie să fie interesat de politică pentru că aceasta îl afectează în mod direct. La fel, sunt momente în care o persoană poate simți că poate face mai mult pentru comunitate, implicându-se în sensul obținerii puterii politice pentru a reuși să influențeze cu adevărat sensul acestei dezvoltări în linia voinței celor care votează. Așa a fost și cazul meu. M-a interesat permanent politica, internă și internațională, la nivel de informare și studiu de timp liber, mi-am făcut mereu datoria cetățenească de a merge la vot informat și, în plus, am fost suficient de activ civic în cadrul unor asociații non-guvernamentale (Oceanic, JCI Constanța) și am fost membru fondator al VERDE URBAN în primăvara 2016.-USR Constanța este un partid modern, european, reformator, liberal, cu o viziune destul de diferită asupra societății față de celelalte partide mari tradiționale cunoscute. Or, în Consiliul Local sunt reprezentanți ai PNL și PSD închistați în metehne ale trecutului, într-un conservatorism al unor obiceiuri pe care noua evoluție a societății le vrea cât mai degrabă uitate. Din păcate, interesele acestor partide, de cele mai multe ori, nu au nimic în comun cu interesele majorității celor care le acordă votul și de aici până la a exista disensiuni în cadrul ședințelor de Consiliu Local nu este decât o simplă formalitate.-Împreună cu colegii, mergem destul de des prin cartiere, la întâlniri cu cetățenii pe subiecte punctuale, însă ne ducem și în vizite individuale pe la casele oamenilor. Nemulțumirea față de administrația publică este generalizată. Cele mai multe reproșuri aduse administrației sunt legate de lipsa infrastructurii civilizate în oraș cumulată cu șantierele prost organizate, cu lucrări ce se desfășoară haotic și cu viteza melcului, cu multe neconformități și deficiențe ce provin dintr-o lipsă de implicare în monitorizarea reală a evoluției acestor activități. De asemenea, lumea își pune întrebări pertinente cu privire la logica unor proiecte care, la finalizare, vor genera alte probleme. Exemple sunt foarte multe. Așa cum trama stradală a Peninsulei a fost reabilitată în faza întâi pe bani europeni, iar la final avem un rezultat ce lasă mult de dorit, la fel se va întâmpla și cu multe alte proiecte în derulare. Și mulți oameni înțeleg asta pentru că văd şi ei ce se întâmplă în jurul lor. Desigur, urmează ca nemulțumiri, mizeria, problema cu indivizii certați cu legea sau bunul simț, accesul la facilitățile de recreere, sportive, culturale, urbanismul haotic, câinii comunitari, sistemul de sănătate și învățământ și altele. Aș spune că singura calitate a orașului nostru sau singurul lucru pe care oamenii îl apreciază este că se află lângă mare și că are un potențial fantastic de dezvoltare, dar că nu există voință politică sau viziune în acest sens.