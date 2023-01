Reprezentanţii USR Constanţa, despre realizările din anul 2022. "Am stat pe baricade"

Senatorul Remus Negoi l-a completat pe Stelian Ion şi i-a susţinut acestuia ideea.



„Iată că, oricând am face o conferință de presă, o astfel de veste se abate asupra noastră. Nu ne mai respectăm valorile democratice. Vești de genul acesta ne bombardează zi de zi. Aș vrea să punctez pe scurt câteva chestiuni despre ce am făcut ca parlamentar al județului Constanța. În ultimele 6 luni noi am stat pe baricade. Pe lângă inițiativele proprii pe care le-am depus, a trebuit să stăm ca niște jandarmi veghind la ceea ce vine din partea coaliției de guvernare. Trebuie să fim siguri că arătăm lumii nenorocirile care se petrec. Exemple sunt nenumărate. Atacuri brutale sunt asupra energiei, asupra culturii și asupra justiției. Ne uităm în propriile buzunare și vedem cum banii dispar pentru că așa vrea Guvernul. Măsurile sunt luate pe genunchi”, a spus Remus Negoi.





La rândul său, vicepreşedintele CJC, Petre Enciu, a prezentat un scurt raport de activitate pe care şi l-a făcut pe anul 2022.



„Vreau să supun atenției realitatea locală. O să precizez că mi-am păstrat atribuțiile. Activitatea mea s-a desfășurat în cadrul acelorași atribuții care mi-au fost oferite de către președintele CJC. Am continuat să mă ocup de proiecte finanțate prin proiecte europene. Dacă în 2021 am creionat idei și am încercat să ne implicăm în sănătate, cultură, sport sau turism, în anul 2022 am pus foarte multe idei în practică. Mă pot bucura de faptul că, în momentul de faţă, potențialul de atragere de fonduri europene către CJC este foarte mare. Nu vrem să ratăm nicio oportunitate de finanțare. Vorbim de cele trei lucrări de reabilitare a trei drumuri județene. Sunt unele proiecte care au evoluat bine. Acestea au atins un stadiu de minimum 50 la sută și în acest an vor fi finalizate. Proiectul valorează peste 350 de milioane de lei. Au existat și mici întârzieri datorate ajustării preţurilor materialelor. Avem progrese importante și pe cultură. Există trei proiecte care au fost duse în faza de lucrări. Edificiul Roman cu Mozaic, Cetatea Carsium și Mormântul Hypogeu - despre ele vorbim. Aceste proiecte vor fi și ele terminate până la finalul anului 2023. Avem o documentație completă pentru reabilitarea Ansamblului Rupestru de la Murfatlar. Putem începe execuția de lucrări acolo, dar trebuie să găsim o linie de finanțare pentru că este extrem de scump. Undeva la peste 35 de milioane de euro. O altă reușită a CJC a fost în materie de obținere de noi finanțări. În anul 2022, CJC a obținut o finanţare record de 150 de milioane de euro grație unei munci a unei echipe cu care am lucrat la CJC și pe care o coordonez și în prezent. Vorbim și despre construirea unui nou spital de pediatrie. În ultimii 50 de ani nu s-a făcut nimic în sensul acesta”, a declarat Petre Enciu.





La sediul USR Constanţa a fost organizată, joi, prima conferinţă de presă a formaţiunii locale din acest an. La eveniment au participat deputatul USR din Constanţa, Stelian Ion, senatorul Remus Negoi şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Petre Enciu.Stelian Ion şi-a început discursul cu un atac tăios la ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu.„Îi cer urgent demisia lui Cătălin Predoiu pentru că este inadmisibil ceea ce face. A arătat clar că are cunoștință despre unele dosare penale. Pe căi legale, un ministru nu are voie să cunoască detalii din aceste dosare. Într-un stat democratic, decizia este demisia sau revocarea din funcție. Am văzut același lucru și la ministrul Bode. Astfel de practici ale unor miniștri le credeam demult apuse. Domnul Predoiu a spus că procurorii ar putea să mai tergiverseze soluționarea în dosarul Laurei Codruța Kovesi. Nu se respectă niciun termen. În continuare ministrul vrea să amâne. Face asta pentru a avea anumite pârghii. Nu mai merge așa. Acest fapt este extrem de grav”, a spus Stelian Ion.