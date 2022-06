Dezbateri de interes la sediul USR Constanţa. Stelian Ion: "Puterea actuală vine cu legi îngrijorătoare"

„Vreau să îi dau un răspuns primarului Chiţac, care la o activitate de partid a adresat nişte atacuri la adresa noastră. USR nu este niciun dușman la adresa primarului. Acesta se luptă cu himere şi nu se concentrează pe curățenie, pe adunatul câinilor şi aşa mai departe. El se răţoieşte la noi, plângându-se se că noi îi blocăm marile proiecte. Nu am văzut mari proiecte, ci am văzut preluări ale proiectelor lui Făgădău. Nu am văzut să adune consilierii locali, nu am văzut transparență, nu am văzut conferințe de presă. Aşa încât, în loc să vină cu proiecte fantasmagorice care ne aruncă în derizoriu, cel mai bine ar fi să dea drumul ședințelor de CL în format fizic. Să se concentreze pe proiectele Constanței. Singurul dușman este propria aroganţă. Noi am fost aleși în Constanţa să susținem interesele constănțenilor”, a adăugat Stelian Ion.





Apoi, deputatul şi-a îndreptat atenţia către primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, căruia a ţinut să îi răspundă în urma unor acuzaţii făcute de acesta.