LIVE TEXT - Pădurea Comorova, în atenția celor de la USR. "Rechinii imobiliari din Mangalia au tentacule foarte bine prinse"

Vlad Gheorghe: "Corupția este principalul dușman al mediului. Această pădure a fost tăiată sistematic. Este ultima pădure costieră. În zeci de ani, din cauza corupției locale cât și naționale s a tăiat sistematic. Discutăm astăzi cu scopul de a salva ce a rămas din pădurea Comorova. Uniunea Salvați România, când a fost înființată, a pornit cu un grup de cetățeni implicați. Nu este nicio rușine pentru a cere comunității să se implice. Vom arata forta împotriva celor care vor să distrugă mediul înconjurător. Există foarte multe fonduri la dispoziția Constanței care ar putea să pună în valoare această comoară a mediului înconjurător de care alții vor să își bată joc. Am făcut 24 de interpelări către autoritățile locale din Mangalia. Nu toate au primit răspuns. Rechinii imobiliari din Mangalia au tentacule foarte bine prinse în jurul pădurii Comorova".







Stelian Ion: "Aceasta padure nu este doar de importanta locala. Primul pas este sa o trecem din domeniul privat în domeniul public iar apoi sa revină în proprietatea statului. Sub pretextul salvării padurii Comorova, primarul Iorgus ne vindea aceleași gogoși care ne sunt vândute si azi. Ei zic ca vor sa facă un parc acolo dar nu este asa. Toate partidele au pus umărul la distrugerea acestei bijuterii. Si in Parlamentul Romaniei USR lupta pentru protejarea mediului. Ministrul Mediului ii inlatura pe funcționarii care îndrăznesc sa se ia de mafia aceasta. Multe din distrugerile care sunt realizate impotriva mediului se fac cu sprijinul agențiilor care ar trebui sa aibă grija de mediu. 10 la suta din 200 de hectare ar putea fi defrișate. Reprezinta p suprafață enorma. Este important sa ii susținem pe colegii din Mangalia. Daca cei care locuiesc în Mangalia nu ne ajuta cu aceste semnaturi este posibil ca măcelul asupra acestei păduri sa continue. Daca nu luam atitudine, ei își vor vedea de treaba lor"







Abdurafi Semiran: "In 2000 15 hectare din aceasta padure treceau in proprietatea primăriei Mangalia. Noi dorim ca tot ce este în privat astazi, sa treaca înapoi în propietatea publica a municipiului. Le mulțumesc colegilor pentru ca fără ajutorul lor nu am fi reușit sa strangem atat material despre padurea Comorova. Asistam neputincioși la defrișarea an de an a acestei păduri. Toate intervențiile noastre nu s au soldat decât cu niste sancțiuni în cuantum de câțiva lei. Defrișările sunt in proporție de 6, 3 metri cubi de lemn defrișati ilegal. Primarul me promite ca va face un parc municipal. Am experimentat 2 proiecte pe fonduri europene eșuate ale primarului Mangaliei. Ni se spune ca e regretabil ca politicienii locali nu stiu statutul acestei paduri. Ni se tot spune de acest parc care va salva pădurea Comorova. Acest parc se face pe 201 hectare care sunt deja în propietatea publica. Limitele acestei paduri sunt la nord DN39C, la sud DN39E si spre mare sunt proprietăți private. Ei amenajează un parc cu alei si parcări pentru a le aduce niste facilități bogaților. Speram ca aceasta initiativa sa treaca. Vrem sa stopam toate defrișările!"







Vlad Gheorhe: Fondurile europene pe care acest primar le vantura nu vor veni niciodată pentru a tăia arbori. Uniunea Europeană nu este de acord cu asa ceva. Nu va primi bani de la UE pentru a pune în pericol mediul înconjurător. Toata lumea vede ca a dispărut padurea. Nicio autoritate a statului nu poate spune la virgula ca deține aceasta padure. Atunci când faci un proiect trebuie sa il documentezi"







În aceste momente are loc o conferință de presă organizată de USR Constanța la sediul de pe Bulevardul Mamaia. La conferință participă deputatul Stelian Ion, președintele USR Mangalia, Abdurefi Semiran și europarlamentarul Vlad Gheorghe.