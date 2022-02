Premieră pentru oraşul Murfatlar. „Ne vom racorda la reţeaua de gaze”

Pe de altă parte, el a vorbit şi despre celelalte proiecte pe care le are în plan. Este vorba despre construirea unei creşe, asfaltarea unor străzi şi printre altele reabilitarea Ansamblului Rupestru, proiect care va fi dus la capăt cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa.





„Avem prin programul Anghel Saligny un proiect de apă şi canalizare, avem 34 de străzi care trebuie reabilitate. Acest proiect este în valoare de 35 de milioane de lei. Mai avem la CNI construirea unei creşe în Cartierul de Vest. Mai avem un dispensar uman în satul Siminoc. Avem depuse două proiecte de locuinţe sociale. Am mai depus un proiect pentru realizarea a cinci staţii de încărcare. Urmează proiectele de PNRR. Din păcate, pe noi ne-a prins puţin nepregătiţi, nu numai în sensul că nu avem studii de fezabilitate, dar nu avem nici măcar terenurile cadastrate. Nu avem registrul spaţiilor verzi. Mai vrem să construim cel puţin o pistă pentru biciclete, dacă nu chiar două şi două parcuri. Vrem să achiziţionăm două autobuze electrice pentru a putea implementa transportul în comun între Murfatlar şi Siminoc. Mai avem un număr de şase clădiri publice pe care vrem să le construim. Acestea vor intra la finanţare pe eficienţă energetică. Consiliul Judeţean Constanţa a obţinut finanţarea şi a şi semnat contractul de execuţie pentru documentaţia tehnică pentru reabilitarea şi punerea în valoare a Ansamblului Rupestru Bisericuţele de Cretă, acolo unde vor exista şi banii pentru reabilitare. Vor intra 14 milioane de euro pentru reabilitarea acestor bisericuţe”, a explicat Gheorghe Cojocaru.





„Sunt foarte bucuros că după un an şi două luni de evaluare, după un apel competiţional între 243 de proiecte de doar 250 de milioane de euro, ne aflăm printre cele 25 de proiecte finanţabile pe POIM. 10 deja s-au contractat în prima fază şi facem parte din cele 15 proiecte finanţabile aflate în etapa a doua de evaluare. Pe judeţul Constanţa au fost doar două proiecte de acest gen. Este vorba de proiecte de valoare mare care vor fi demarate în Murfatlar şi în Poarta Albă. Noi avem şi subtraversările Canalului Dunăre-Marea Neagră. Din câte ştiu, Poarta Albă are un proiect în valoare de nouă milioane de euro cu tot cu TVA, iar al nostru este de 12,5 milioane de euro. Urmează o perioadă de foc. Dificultatea acestui proiect este timpul destul de scurt rămas până la finalizarea programului. Noi am scos deja la licitaţie atât proiectarea, cât şi execuţia. În martie avem deschiderea ofertelor. Anul acesta, dacă nu vom avea contestaţii, va fi dedicat procedurii de licitaţie şi dacă semnăm şi contractul de proiectare şi execuţie, va mai dura încă două-trei luni proiectul tehnic. Spre finalul anului vom demara lucrările, care vor dura maximum un an. Va trebui să începem patru-cinci şantiere în acelaşi timp”, a declarat pentru „Cuget Liber” primarul oraşului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru.