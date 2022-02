Primarul Vergil Chiţac explică situaţia şantierelor din Constanţa. „Vrem să reparăm acest oraş”

Edilul spune că aceste şantiere existente în Constanţa au apărut pentru că lucrările sunt făcute cu bani europeni, astfel că există un termen impus pentru ca ele să înceapă.





„Constanța este un șantier pentru că așa trebuie să fie. Din păcate, altă variantă pentru a repara ceea ce este stricat nu avem. Fie ne asumăm o perioadă de vaste lucrări pentru a reclădi orașul (la propriu), fie lăsăm totul cum era înainte, ne strângem lucrurile și așteptăm să treacă timpul. Acesta e răspunsul, foarte pe scurt, pe care îl acord acelora care se declară scandalizați de lucrările din oraș. Acum, dați-mi voie să mă explic. Fiecare proiect de infrastructură (str. Ștefan cel Mare și împrejurimile, Bd. Lăpușneanu - 1 Decembrie și cele care urmează să fie deschise) reprezintă investiții distincte, de sine stătătoare, având la bază contracte și finanțări diferite. Toate proiectele demarate și cele care vor începe în curând sunt finanțate, în proporție de 98%, din fonduri europene nerambursabile. Iar aici legea este foarte clară și nu lasă loc de interpretări: suntem obligaţi ca în cel mult 30 de zile de la semnarea contractului cu antreprenorul să începem lucrările, altfel pierdem banii. Și nu vorbim de mărunțiș, ci de zeci de milioane de euro, bani pe care Constanța nu are de unde să îi asigure pentru dezvoltare”, a explicat primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac.





Edilul explică faptul că o astfel de situaţie a apărut în cazul Parcului Arheologic, acolo unde s-au pierdut mulţi bani pentru că procedurile nu au fost respectate.





„S-a întâmplat deja așa ceva în cazul Parcului Arheologic, constănțenii au plătit scump, prea scump, ceva ce puteau obține gratuit. Așadar, nu puteam aștepta finalizarea lucrărilor pe Bd. Lăpușneanu pentru a le demara pe cele din zona Ștefan cel Mare și nici invers. Am primit banii, trebuia să începem lucrările sau îi pierdeam. Toate șantierele deschise la bulevarde au termen de execuție de 18 luni și suntem în grafic cu acestea. La Bd. Lăpușneanu, odată ce am decopertat trotuarele dinspre parcul Tăbăcărie, am descoperit că acestea urmau să se prăbușească în scurt timp și a fost nevoie să construim un zid de sprijin, lucrare neprevăzută la momentul proiectării”, a adăugat edilul.





Vergil Chiţac a atins şi subiectul şantierului de pe strada „Ştefan cel Mare”, acolo unde a fost nevoie de schimbarea conductelor.





Edilul nu vede situaţia ca fiind una gravă şi explică faptul că i se pare normal ca în oraş să existe mai multe şantiere, pentru că acest lucru înseamnă „schimbare”.





„În ceea ce privește șantierul Ștefan cel Mare, mergem în urma furnizorilor de utilități, cărora le-am impus să își schimbe graficele de lucrări și să prioritizeze schimbarea conductelor în această zonă. Altfel, conform graficelor RAJA și a ex RADET, curând ar fi fost nevoie să distrugem ce s-a construit cu efort și bani mulți pentru ca aceștia să își execute propriile lucrări. O situație complet absurdă, pe care, din păcate, o întâlnim des în toată țara. Constănțeni, înțelegem că lucrările generează disconfort, acest lucru este dincolo de orice îndoială, dar vă invit să gândim pragmatic: dacă nu am fi deschis niciun șantier până acum era mai bine? De când a transforma orașul în șantier a devenit un lucru negativ? Acesta reprezintă cel mai solid argument că noua echipă de la Primăria Constanța este aici pentru a face treabă. Vrem să reparăm acest oraș, să îl punem pe picioare și să-l dezvoltăm, nu să-l privim impasibili cum devine o ruină”, a concluzionat Vergil Chiţac.





