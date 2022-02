Buget uriaş pentru dezvoltare, la Constanţa. „Ne bazăm pe banii din fondurile europene!”

Consilierii locali constănţeni au aprobat, vineri, 11 februarie, bugetul municipiului pentru anul 2022. Semnificativ mai mare decât anul trecut, bugetul prevede investiţii numeroase, în sănătate, învăţământ, infrastructură, sumele alocate dezvoltării fiind de şapte ori mai mari decât în 2021. Sunt prevăzute amenajări de străzi, construcţii de parcuri şi locuri de joacă, dar şi reabilitări de şcoli şi mai ales de spitale.Proiectul de hotărâre privind bugetul local pe anul 2022 nu a provocat discuţii în rândul consilierilor locali, reuniţi în cadrul unei şedinţe extraordinare. Grupul consilierilor locali PNL – USR a avut 10 amendamente pentru diferite proiecte de investiţii, iar cei de la PSD au propus un amendament, toate fiind aprobate cu 27 de voturi.„Am făcut un pas crucial spre Constanța viitorului din mai multe puncte de vedere. Bugetul pentru anul 2022 a fost adoptat în ședința de Consiliu Local cu unanimitate de voturi, fără scandal și fără discuții inutile. Am conlucrat cu toți consilierii locali, indiferent de culoarea politică, și am reușit să acționăm ca o echipă spre binele Constanței. Este un pas esențial spre normalitate și spre adoptarea mecanismelor de lucru ale unei societăți cu adevărat sănătoase, în care ne dorim cu toții să trăim. Este un buget echilibrat, concentrat îndeosebi pe dezvoltare, în ciuda faptului că pragul cheltuielilor de funcționare a rămas destul de ridicat. Astfel, ne bazăm pe banii din fondurile europene, pentru că, momentan, aceștia reprezintă singura sursă de dezvoltare. Vom continua drumul început anul trecut prin proiecte de infrastructură și investiții majore în principalele domenii de activitate. Sistemul sanitar, educația, transporturile și sectorul cultural, toate vor primi mai mulți bani în acest an față de anul precedent”, a transmis primarul Vergil Chiţac.Investiţiile au prioritateBugetul general este în creștere cu peste 21 de procente față de cel de anul trecut, vorbim de 1.457.944.000 lei. Însă bugetul de dezvoltare cunoaște o creștere spectaculoasă - peste 744% față de anul trecut. Potrivit edilului constănţean, prioritate la alocarea fondurilor pentru investiții au avut proiectele cu finanțare nerambursabilă și proiectele de investiții aflate în continuare. Proiectele de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile acoperă o plajă mare de domenii gestionate de Primăria Municipiului Constanța: clădirile și dotările unităților de învățământ preuniversitar de stat, clădirile și dotările unităților sanitare cu paturi, reabilitare obiective turistice și amenajare spații publice pentru recreere, digitalizare, eficiență energetică, mobilitate urbană, infrastructură. Pentru următoarea perioadă de finanțări europene au fost prevăzute sume pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor propuse, astfel încât la deschiderea liniilor de finanțare, Primăria Constanța să fie pregătită pentru a depune documentația.Bani mai mulţi la sănătateBugetul pentru învățământ crește, de asemenea, cu peste 84 de procente față de cel de anul trecut. S-au alocat 172.363.000 lei, reprezentând 11,82% din totalul cheltuielilor. Finanțarea unităților de învățământ va fi asigurată anul acesta din două surse: finanțarea de bază de la bugetul de stat și finanțarea complementară din veniturile proprii ale bugetului local. Se vor aloca fonduri pentru lucrări de reabilitare, modernizare și dotare a unităților de învățământ, dar și pentru burse de performanță, sociale, de merit și de studiu.Bugetul pentru sănătate, în creștere cu 473% față de 2021, în valoare de 89.009.000 lei, cuprinde sumele necesare pentru salariile cadrelor medicale, medicamentelor și materialelor sanitare pentru cabinetele medicale din școli, fonduri necesare dotării și funcționării Centrului de vaccinare de la Pavilionul Expozițional Constanța, pentru reparații și reabilitare Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, dar și pentru crearea spitalului modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19. Sunt cuprinse, totodată, sumele necesare elaborării documentației tehnico-economice pentru construirea și dotarea Spitalului municipal policlinic.