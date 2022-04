Reprezentanţii USR Constanţa, consternaţi de decizia CCR. "Copiii trebuie să facă mişcare"

Contactat de echipa Cuget Liber, viceprimarul municipiului Constanţa, Florin Cocargeanu, crede că această decizie este una de neînţeles.





„Este o decizie absurdă. Eu nu înţeleg care sunt motivele de neconstituţionalitate. Probabil trebuie să aşteptăm şi motivarea pentru a ne da seama de ce s-a luat această decizie. Legea nu presupunea decât deschiderea curţilor şcolilor şi în afara orelor de program. Nu înţeleg cu ce se încălca Constituţia. Cu aceeaşi Constituţie la bază am crescut şi noi ani de-a rândul, timp în care curţile şcolilor nici măcar nu erau închise. Nu am văzut nicăieri motivarea. Ei trebuie să judece constituţionalitatea”, a declarat, pentru Cuget Liber, Florin Cocargeanu.





Referitor la accidentele care ar putea avea loc în timp ce copiii se joacă în curtea şcolii, Cocargeanu are şi pentru acest aspect o rezolvare.





„Este adevărat că se pot întâmpla şi accidente, dar sunt oraşe din ţară în care accesul în curţile şcolilor se permite pe baza unui regulament. În general, consilierii USR au propus acest lucru în mai multe localităţi din ţară. La Timişoara este adoptat un astfel de regulament. La fel şi la Braşov şi la Bucureşti. Un singur aspect este foarte important. Pentru deschiderea curţilor şcolilor trebuie să fie asigurată paza în şcolile respective, chiar şi în afara programului. Aceasta este o obligaţie. Un astfel de regulament am făcut şi noi la Constanţa. El se adresează unui număr de 16 şcoli. Regulamentul urmează să intre în consultare publică, acolo unde se mai poate modifica şi îmbunătăţi. Dezbaterea se face cu directori de şcoli, cu membrii CA-urilor, cu părinţi şi cu alte părţi implicate”, a adăugat Cocargeanu.





Florin Cocargeanu explică faptul că, dacă elevii nu vor mai fi lăsaţi să intre în curţile şcolilor şi în afara orelor de curs, acest lucru ar putea duce la creşterea gradului de obezitate, care şi aşa este destul de ridicat.





„Vom avea discuţii şi cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar, dar acestea vor avea loc în momentul în care regulamentul va intra în consultare publică. Chiar nu ştiu de ce domnul Nicolae Ciucă a atacat această lege la CCR. Din punctul meu de vedere, nu trebuia să se ajungă acolo. Vă spun sincer că, în momentul în care noi am început să lucrăm la regulament, ştiam că urmează ca această lege să fie adoptată, de aceea nu i-am mai dat atenţie. Am aflat târziu că această lege a fost atacată la CCR. Până la urmă, de ce aveam nevoie de o lege pentru un lucru firesc care ar trebui să se întâmple? Şcoli există în fiecare cartier. Toţi suferim din cauza lipsei terenurilor de sport. Ştim foarte bine cum stăm cu sănătatea la copii. Riscul de obezitate este din ce în ce mai mare din cauză că nu există aceste spaţii de joacă. Şcolile din cartiere trebuiau să asigure acest lucru. Şi pentru că tot vorbeam de accidente: dacă se sparge un geam la o şcoală, nu are primăria bani să înlocuiască geamul? Sau nu are şcoala bani?”, a concluzionat Florin Cocargeanu.





Reprezentanţii USR Constanţa nu înţeleg de ce acest lucru a fost posibil să se întâmple.