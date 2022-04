Primăria Saraiu cosmetizează cimitirul din localitate înainte de sosirea Paştelui

În comuna Saraiu, administraţia locală se ocupă de cosmetizarea cimitirului şi îi ajută astfel pe localnici să cureţe mormintele celor care îşi dorm somnul de veci.





„În apropierea Sfintelor Sărbători Pascale, tot omul își face curățenie în suflet, în curte și în fața gospodăriilor. Mulți fac curățenie și la mormintele celor dragi. Sunt foarte mulți cetățeni în vârstă care nu mai pot face efort, iar alții sunt plecați din localitate și le este foarte greu să ajungă la cei plecați alături de Domnul, unul dintre motive fiind pandemia. Cu această ocazie am venit în ajutorul acestor cetățeni dispunând, ca în fiecare an, să aibă loc o acțiune de salubrizare în cimitirul din comuna noastră.





Am înțeles de la părintele Miu Mihai că a cerut ajutorul cetățenilor pentru o acțiune similară. Cu această ocazie le mulțumesc anticipat atât părintelui, cât și cetățenilor care vor participa. Majoritatea mormintelor sunt îngrijite, dar acolo unde a fost nevoie am intervenit, curățând copacii, crengile uscate, lăstărișul, ambalajele de la lumânări, peturile și depozitele de gunoaie de pe lângă garduri. Într-adevăr, este de treabă. Am avut două zile de activitate, timp în care aproximativ jumătate de cimitir a fost salubrizat. În ciuda vremii instabile, vom continua până vom finaliza. La acțiune participă zilnic beneficiari ai Legii 416, salariați ai primăriei, consilieri locali, viceprimarul, inclusiv subsemnata, primarul comunei Saraiu. Tot ceea ce facem, facem din plăcere și cu plăcere pentru cetățenii noștri în viață și plecați la cele veșnice, care ne-au sprijinit atunci când am avut nevoie și pentru străbunii noștri care ne-au crescut și educat tot cu plăcere și cu multă dragoste”, a transmis Dorinela Irimia prin intermediul paginii sale personale de Facebook.





A rămas mai puţin de o lună până la venirea Paştelui, iar primăriile din judeţul Constanţa se pregătesc temeinic pentru această sărbătoare.