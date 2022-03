Tinerii din comuna Saraiu, care au împlinit vârsta de 18 ani, au fost sărbătoriţi

Senatorul PSD Felix Stroe, subprefectul Marilena Dragnea, deputatul PSD Horia Ţuţuianu, deputatul PSD Lucian Lungoci şi alţii.



Horia Ţuţuianu a ţinut să transmită un mesaj în legătură cu acest eveniment pe contul său personal de Facebook.





„Mai sunt încă speranțe pentru satul românesc! Patru ani la conducerea Consiliului Județean am avut această convingere, am luptat alături de primari, am sprijinit orice inițiativă menită să dezvolte satul dobrogean și să reducă exodul spre oraș al tinerilor. În toată această nebunie din ultima perioadă, ziua de astăzi (n.r. sâmbătă) a fost ca o gură de aer proaspăt. Am ajuns la Saraiu, la invitația primarului Dorinela Irimia, la un eveniment deosebit: sărbătorirea tinerilor din comună, a celor care împlinesc 18 ani. Un eveniment de suflet, așa cum spune doamna primar, pentru că tinerii noștri sunt foarte importanți, a ținut să precizeze în repetate rânduri Dorinela Irimia. Și are mare dreptate, pentru că ei reprezintă viitorul. Iar Saraiu a demonstrat astăzi, încă o dată, că are viitor și se anunță a fi unul frumos. Mulțumesc pentru invitație, Dorinela Irimia, și de ce nu, mulțumesc pentru speranță!”, a transmis Ţuţuianu.





Sâmbătă, în localitatea Saraiu, a avut loc un eveniment festiv celebrat aşa cum se cuvine de către administraţia locală.Este vorba despre sărbătorirea tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani. Primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, a avut invitaţi de seamă la acest eveniment.