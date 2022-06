LIVETEXT. Dezbateri de interes, ACUM, la sediul USR Constanţa. Stelian Ion: "Puterea actuală vine cu legi îngrijorătoare"

UPDATE. Stelian Ion: "Tot ce face Chi┼úac de foarte mult timp este s─â ├«mping─â USR ├«n afara guvern─ârii. ├Än perioada urm─âtoare, primarul actual se va baza din ce ├«n ce mai mult pe PSD. Promoveaz─â proiecte care sunt ├«n favoarea unor firme ale unor frunta╚Öi PSD. ├Ä┼či trece ce proiecte vrea el. Aceasta este linia ├«n care primarul actual prefer─â s─â se ajute ╚Öi s─â se lipeasc─â de PSD."







UPDATE. Stelian Ion: "Fostul pre╚Öedinte, Dacian Ciolo╚Ö, am aflat c─â demisioneaz─â cu al╚Ťi europarlamentari. Este o decizie pe care personal o regret─âm pentru c─â nu aceasta a fost promisiunea pe care el a f─âcut-o. Regret─âm aceast─â alegere, ├«ns─â nu putem dec├ót s─â lu─âm act de ea ╚Öi s─â mergem mai departe. USR nu a fost conceput ca un partid care s─â se ├«nv├órt─â ├«n jurul unei persoane. USR este o echip─â. Mergem mai departe. Suntem singurul partid puternic de opozi╚Ťie. Dac─â mai sunt colegi care au nemul╚Ťumiri le transmit s─â r─âm├ón─â ╚Öi s─â lupte al─âturi de noi. Putem rezolva toate nemul╚Ťumirile ├«n interiorul partidului."







UPDATE. Stelian Ion: "Vreau s─â ├«i dau un r─âspuns primarului Chi┼úac care la o activitate de partid a adresat ni┼čte atacuri la adresa noastr─â. Este nepotrivit ca acest primar, care este un exemplu de cum devine o persoan─â cu epole╚Ťi primar ├«ntr-un municipiu important. USR nu este niciun du╚Öman la adresa primarului. Acesta se lupt─â cu himere ┼či nu se concentreaz─â pe cur─â╚Ťenie, pe adunatul c├óinilor ┼či a┼ča mai departe. El se r─â┼úoie┼čte la noi pl├óng├óndu-se se c─â noi ├«i bloc─âm marile proiecte. Nu am vazut mari proiecte ci am v─âzut prelu─âri ale proiectelor lui F─âg─âd─âu. Nu am v─âzut s─â adune consilierii locali, nu am v─âzut transparen╚Ť─â, nu am vazut conferin╚Ťe de pres─â. A┼ča ├«nc├ót, ├«n loc s─â vin─â cu proiecte fantasmagorice care ne arunca ├«n derizoriu, cel mai bine ar fi s─â dea drumul ╚Öedin╚Ťelor de CL ├«n format fizic. S─â se concentreze pe proiectele Constan╚Ťei. Singurul du╚Öman este propria arogan┼ú─â. Noi am fost ale╚Öi ├«n Constan┼úa s─â sus╚Ťinem interesele const─ân╚Ťenilor."













UPDATE. Stelian Ion: "Cu privire la situa╚Ťia din parlament, puterea actual─â vine cu legi ├«ngrijor─âtoare. Vine cu cre╚Öterea num─ârului de angaja╚Ťi, nejustificat. Vine cu cre╚Öteri salariale cu privire la unele zone ├«n care au promis c─â nu vor face asta. Am atacat la CCR acest proiect nociv. Subiectul ultimelor zile este cel legat de legile securit─â╚Ťii na╚Ťionale. Este o tem─â nou─â. Legile sunt vechi ╚Öi trebuie ajustate, dar modul fantomatic cum au ajuns pe masa unor parlamentari este ├«ngrijor─âtor. Dac─â vrei s─â modifici legi at├ót de importante trebuie s─â o faci transparent. Trebuie s─â extragi seva schimb─ârilor pe care s─â le imprimi. S-a pornit invers a┼ča cum au dorit serviciile secrete. Este foarte grav pentru c─â ne re├«ntoarcem ├«n perioada dinainte de 89. ├Än realitate, ce se ├«nt├ómpl─â, nu este o eficientizare a acestor servicii. Am prezentat ├«n parlament un document care arat─â cum ar trebui s─â fie legile na╚Ťionale. Este foarte important s─â vedem c─â societatea civil─â a reac╚Ťionat. Nu ne dorim ni┼čte servicii secrete care s─â beneficieze de imunit─â╚Ťi!"













UPDATE. Remus Negoi: "A┼č vrea s─â punctez dou─â chestiuni negative ╚Öi una pozitiv─â. Audierile care vor avea loc s─âpt─âm├óna aceasta ├«n numirea ├«n ANRE. Am participat la aceste ╚Öedin╚Ťe. Numirea pe care coali╚Ťia de la guvernare a f─âcut-o, ├«n persoana domnului Iancu, nu suntem de acord cu ea. Legea offshore, cea care ├«n 2018 trebuia s─â fie votat─â ┼či aplicat─â, a fost ├«nfr├ónt─â din cauza dumnealui. Pre╚Öedintele Iohannis i-a refuzat titulatura de vicepremier. ├Än acest punct este sp─âlat de p─âcate.







Punctul doi este legat de dezbaterea ┼či votul legii audiovizualului. Varianta care venise de la Camera Deputa╚Ťilor a fost dezb─âtut─â la Senat, ne-am trezit cu peste 70 de amendamente ┼či cele mai disputate au fost dou─â. Unul care prevedea ca CNA s─â fie demis ├«n totalitate. Al doilea a fost acela de a elimina direc╚Ťia ├«n care o societate s-ar fi ├«ndreptat ┼či ar fi avut o majoritate pe pia╚Ťa una ar fi trebuit s─â renun╚Ťe. S-a pierdut extrem de mult timp.







Al treilea punct este cel legat de faptul c─â s─âpt─âm├óna viitoare avem o dezbatere na╚Ťional─â ├«n comisa parlamentar─â UNESCO. Este vorba de ansamblul rupestru de la Murfatlar. Vrem s─â ├«l punem pe lista UNESCO"











┼×tire ├«n curs de actualizare.

├Än urm─â cu pu┼úin timp, la sediul USR Constan╚Ťa din bd. Mamaia nr. 13, etaj 2, a ├«nceput o conferin╚Ť─â de pres─â la care sunt prezen┼úi deputatul USR, Stelian Ion, senatorul USR, Remus Negoi ╚Öi viceprimarul Constan╚Ťei, Florin Cocargeanu. ├Än discu┼úii sunt teme de actualitate.