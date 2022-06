Autospeciale de stingere moderne în dotarea ISU Dobrogea, la început de sezon estival

Joi 9 iunie, zece autospeciale de stingere cu capacitatea de 10.000 de litri de apă, din totalul celor 200 care vor fi achiziționate în cadrul Proiectului VIZIUNE 2020, au completat parcul auto al inspectoratului general.„Reînnoirea parcului auto rămâne în continuare o prioritate având în vedere că unitățile operative încă dețin tehnică de intervenție cu durată de exploatare depășită, iar serviciile oferite celor aflați în dificultate trebuie să se mențină la înalte standarde de calitate. O analiză realizată la nivelul instituției arată faptul că peste 50% dintre autospecialele utilizate pentrustingerea incendiilor au o vechime mai mare de 10 ani”, au transmis reprezentanții IGSU.Cele zece autospeciale au fost distribuite astfel: două la ISU „Dobrogea” Constanța și câte una la inspectoratele din Brăila, Galați, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Prahova, Tulcea.Autospecialele sunt destinate intervenției pentru stingerea incendiilor în mediul urban și rural, ce necesită cantități însemnate de substanțe stingătoare, punându-se accent pe deplasarea rapidă, realizarea în timp scurt a dispozitivului de intervenție și utilizarea apei cu randament ridicat de stingere.Caracteristicile acestor autospeciale sunt: deplasarea rapidă, căci transmisia 6x6 și garda mărită la sol permit deplasarea inclusiv peterenuri accidentate; cabină dublă prevăzută cu 6 locuri pentru transportul personalului propriu; rezervor de apă cu capacitatea de 10.000 de litri; rezervor de spumogen cu capacitatea de 400 de litri; viteză maximă 100 km/h; puterea motorului: 512 cai putere; agregat de pompare cu dispozitiv automat de amorsare, cu două trepte de presiune (joasă și înaltă); tun de refulare apă și spumă cu forma jetului reglabilă; catarg telescopic cu robot de lumini; accesorii specifice pentru stingerea incendiilor; autospeciala poate fi alimentată cu apă și din surse fără presiune (lacuri, acumulări deapă, râuri, etc.), ceea ce reprezintă un real avantaj atunci când intervenția are loc în zone greu accesibile, situate la mare distanță de hidranți. „În total, ISU Dobrogea ar urma să primească 20 de autospeciale, parte dintre acestea începând de anul acesta. O autospecială nouă înseamnă o eficență mai bună. Principiul de bază de stingere este răcirea zonei de ardere. Pentru aceasta, este nevoie ca apa refulată să fie asigurată în mod continuu, iar refularea să se facă la o presiune înaltă, să asigure realizarea de particule cât mai mici de apă. Procesul de stingere este eficient când se consumă puțină apă și sunt produse pagube mici. Când refulează o cantitate mare de apă într-un timp foarte scurt, nu este eficient pentru stignerea incendiului, ci dimpotrivă sunt generate și pagube materiale prin inundarea spațiului afectat de incendiu sau a celor învecinate. Autospecialele noi au echipamente moderne, pompe de înaltă presiune, pe care cele vechi nu le au. Tehnica și dezvoltarea științifică trebuie să se manifeste în fiecare domeniu, inclusiv în domeniul nostru. Activitatea de informare și prevenire nu poate beneficia de niște tehnici moderne, dar misiunile de intervenție pot. Autoscările acum în prezent nacelă, brațe care le permit un anumit mod de operare. Toate sunt pentru a veni în sprijinul celor pe care vrem să-i ajutăm”, declara de curând, pentru „Cuget Liber”, colonelul Cristian Mihail Amarandei, cu privire la eficiența autospecialelor noi.Reamintim că, potrivit datelor transmise anul trecut de ISU Dobrogea, instituția are în dotare 16 autospeciale de stingere cu peste 10 ani vechime și 14 cu mai puțini ani de folosință.