LIVETEXT. Salvarea Pădurii Comorova, la un pas de realitate. "Ne aflăm aici, într-o zi importantă, să vă anunțăm despre demersul nostru"

UPDATE - Semiran Abdurefi: "Am bucuria de a vă anunța că astăzi am depus semnăturile pentru inițiativa cetățenească pentru trecerea pădurii Comorova din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Mangalia. Au fost 2046 de semnături. Sperăm că aceste semnături să se valideze. Trebuie să se țină seama de voința acestor oameni de a proteja ultima pădure de pe litoralul românesc. În 3 luni și jumătate am strâns aceste semnături. Colegii din Constanța și din Mangalia ne-au susținut. Oamenii din Mangalia au aflat de acest proiect. Nu știu să fi întâlnit pe cineva care să nu rezoneze cu această inițiativă. Meritul este doar al oamenilor care au semnat. Încercăm să ducem această inițiativă pe masa consilierilor locali și să devină realitate. Avem o pădure care a fost sistematic defrișată și vândută unor entități private. S-a adoptat un HCL care reglementează construcții de P+9 și peste și dacă nu intervenim o să asistăm la aceeași istorie care se va repeta în Mangalia așa cum este în Mamaia și în Năvodari. Noi vrem pădure. Avem nevoie să rămânem cu această pădure. "







UPDATE - Vlad Gheorghe: "Cred că pădurea nu trebuie să devină cartierul Comorova. Europa se uită către partea de mediu. Noi nu ne permitem în condițiile în care avem miliarde de euro pentru reîmpădurire și defrișat ultima pădure costiere din România. Pădurea Comorova este un bun național. Trebuie să implicăm societatea civilă. Eu mă mândresc că putem să solicitam cetățenilor semnături. Această inițiativă este una care vrea să păstreze o bogăție a României. Ne plângem că ne fug turiștii de pe litoral dar niciodată nu tragem concluziile cele bune. Parcul urban cu care a început aceasta minciuna de proiect nu este decât o gogoașa care apare în jurul alegerilor pentru a motiva tăierea pădurii Comorova"







UPDATE - Stelian Ion: "Aș vrea să vă spun că această pădure este într-un pericol real. Lucrul acesta este confirmat de ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Un mare procent din această pădure este în proprietatea unui fost primar. Ministrul justiției nu face nimic. Nu îl credem pe Cristian Radu că are intenții bune. Ideea înființării unui parc acolo presupune taiere de arbori. Nici măcar proiectele pe care le-a avut pe fonduri europene nu a fost în stare să le ducă la bun sfârșit. Salut avântul cu care cetățenii din Mangalia au semnat. Din acel moment ei au devenit inițiatori ai unui proiect. Vor fi foarte interesați să meargă în CL și să îi întrebe pe oamenii de acolo când vor pune pe ordinea de zi acest proiect. Dacă nu voi fi prins asta mi-aș dori foarte mult să fiu și eu prezent în sala de consiliu când se va discuta acest proiect. Proiectul este de interes național. Acestă pădure a fost amenajată de Regele Carol I, Regele Mihai a spus niște vorbe foarte frumoase. "Pădurea asta nu este a noastră, ea este luată împrumut de la nepoții noștri". Trebuie să ne asigurăm că vocea noasta este ascultată."







UPDATE - Stelian Ion: Proiectul există. Colega mea a depus semnăturile care susțin acest proiect. Eu cred că în 30 de zile lucrurile ar trebui să se miște. Aici s-ar putea bloca acest proiect în aparatul administrativ al primarului. Va face tot posibilul să facă asta. Eu cred că oamenii vor pune presiune. Cine a strâns semnături știe cât de greu se strâng aceste semnături. Vreau să îi felicit pe toți. Au fost strânse cu mare atenție pentru că știm ce înseamnă regulile. Nu este ușor întotdeauna. Oamenii au o mare reținere de a-și da datele personale. Un blocaj pe tema asta nu ar fi decât un nod în papură"



UPDATE - Vlad Gheorghe: "Lucrurile au fost greu de deslușit. Am făcut mai multe interpelări. Undeva între documentele de la primărie și documentele oficiale se pierd alte sute de hectare de pădure. Toate documentele pierd undeva de la prima pagină până la ultima pagină, cam 110 de hectare de pădure. Lipsa acestor date și toată această poveste este în neregulă. Interesul lor este să ne țină în întuneric ca să mai poată să mai ciupească. Cetățenii și-au arătat susținerea. Nu este un lucru ușor. Cei din primărie și grupurile lor de interese s-au simțit puși în pericol de interesul public."



xxx



Vineri, 2 septembrie, USR Constanţa şi USR Mangalia organizează conferința de presă prilejuită de încheierea şi depunerea semnăturilor strânse în cadrul campaniei „Uniți salvăm Pădurea Comorova“.



Vor participa preşedintele filialei USR Mangalia, Semiran Abdurefi, europarlamentarul USR, Vlad Gheorghe, deputatul USR Constanţa, Stelian Ion şi preşedintele USR Constanţa, Dumitru Caragheorghe.





: "Ne aflăm aici, într-o zi importantă, să vă anunțăm despre demersul nostru în ceea ce privește salvarea Pădurii Comorova"