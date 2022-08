O primă victorie pentru USR Mangalia în cazul Pădurii Comorova. „Punem proiectul pe masa consilierilor”

În acest context, ea a mai spus că absolut toţi consilierii locali ar trebui să fie convinşi de cei peste 2.000 de oameni şi să pună acest proiect pe ordinea de zi a unei şedinţe de Consiliu Local.



„Nu eu personal trebuie să îi conving. Dacă ei nu sunt convinşi de peste 2.000 de semnături, nu avem ce să facem. Dacă aceşti consilieri, care pretind că sunt în slujba cetăţenilor şi că sunt acolo să le vizeze acestora interesele, nu vor lua act de voinţa a peste 2.000 de oameni, păi asta spune ceva despre ei. Dacă aş mai fi stat cu colegii mei să adunăm semnături, cred că ne duceam lejer la peste 20.000 de oameni care semnau. Pentru asta ar fi trebuit să fiu full time cu semnăturile şi mai am şi serviciu şi viaţă personală. A fost foarte greu să strângem aceste semnături. Pentru că trebuia să explicăm fiecărui cetăţean în parte ce vrem să facem. Eu am copilărit în Pădurea Comorova. Tatăl meu, când trăia şi lucra la serele din Pădurea Comorova, mă lua acolo cu el. Eu din acest motiv sunt foarte legată de acea pădure. Ştiu ce se întâmplă acolo. Nu am reuşit să facem nimic timp de ani de zile”, a spus Semiran Abdurefi.

Şefa USR Mangalia mai spune că această pădure nu a aparţinut nimănui niciodată şi că este absurd ca în zilele noastre să se întâmple ce se întâmplă la Comorova.



„Pădurea aceasta nu a aparţinut nici măcar Regelui Carol. Cum au intrat ei în posesia acestei păduri? Pădurea nu este toată în proprietate privată. 220 de hectare sunt în proprietate privată şi 200 în proprietate publică. Şi în partea publică au vrut ei chipurile să construiască un parc. Este un proiect pe hârtie aşa cum sunt mii de proiecte în ţara asta. Dacă acest proiect ar trece, 10 la sută din această suprafaţă ar trebui defrişată. Şi acolo s-ar face alei de acces, drumuri betonate, parcări asfaltate, stâlpi de electricitate. Aceste drumuri vor fi exact în zona limitrofă terenurilor care au fost vândute. Adică le mai facem şi drumuri de acces pe banii statului”, a concluzionat Semiran Abdurefi.





