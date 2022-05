Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă: "Puteţi salva pădurea Comorova. Putem scrie istorie în Mangalia"

„M-am aflat în Mangalia pentru o problemă care trebuie rezolvată cât mai rapid. Strângem în continuare semnături de la oameni, pentru că este foarte important să salvăm pădurea Comorova. Acesta este unicul loc verde adevărat din Mangalia, plămânul Mangaliei. Oameni buni, puteţi salva pădurea Comorova. Puteţi scrie istorie în Mangalia. Am fost ajutat şi sunt în continuare ajutat de colega mea, Semiran Abdurefi. Dacă nu îi găsiţi pe aceşti oameni pe stradă, îi puteţi căuta la sediul USR din Mangalia, pe Facebook, pe pagina colegei mele, Semiran Abdurefi. Veniţi şi scrieţi istorie în Comorova! Această comunitate are nevoie de spaţiu verde, are nevoie de pădurea aceasta frumoasă care este Comorova”, a transmis Nicu Ştefănuţă.



De asemenea, Semiran Abdurefi a întărit şi ea ideea de salvare a pădurii Comorova.





Şefa USR Mangalia se luptă de ceva timp pentru a strânge semnăturile necesare şi are încredere că îşi va duce planul până la capăt.





„Pentru a semna iniţiativa cetăţenească de trecere a pădurii Comorova din proprietatea privată a municipiului Mangalia şi reintroducerea ei în proprietatea publică a statului trebuie să strângem semnături. Mai precis, 1.651 de semnături. Semnăturile se iau fizic. Cine vrea să semneze şi nu ne găseşte pe stradă mă poate căuta pe pagina mea de Facebook sau pe pagina USR Mangalia, acolo unde ne poate trimite un mesaj, iar eu şi colegii mei putem merge oriunde ne aşteaptă cineva care este dispus să ne ajute cu semnătura lui pentru a salva pădurea Comorova. Am reuşit să strângem mai mult de 900 de semnături. Am trecut de jumătate. Vrem să ajungem la 2.000 de semnături pentru a avea mai multă reprezentativitate şi sperăm ca până la sfârşitul lunii iulie să le avem pe toate. Cu cât avem mai multe semnături, cu atât iniţiativa este mai vizibilă şi are o legitimitate mai mare”, a transmis şi Semiran Abdurefi.





Reamintim că din pădurea Comorova mai există doar 395 de hectare în proprietatea municipiului Mangalia, suprafață aflată în pericol de dispariție tocmai din cauza statutului juridic pe care îl are în prezent, fapt ce a permis acțiunile abuzive de împroprietărire a mai multor dezvoltatori imobiliari și, implicit, defrișările masive din anii trecuți.



Mai mult de atât, un proiect anunțat de Primăria Mangalia prevede că o suprafață de 201 hectare din pădure, proprietate privată, va fi transformată în parc prin accesarea de fonduri europene. Strângerea de semnături din campania „Uniți salvăm Pădurea Comorova” reprezintă și un prilej de conștientizare a importanței pe care pădurea o are pentru județul Constanța, atât din perspectiva protejării mediului înconjurător, cât și din punct de vedere istoric.





Problema pădurii Comorova a fost dezbătută foarte intens în ultimul timp. Reprezentanţii USR Mangalia strâng, de zor, semnături pentru a trece pădurea din proprietatea privată a municipiului Mangalia în proprietatea publică a statului român. Motivul este unul foarte clar: oprirea defrişărilor care au loc în pădurea Comorova, pentru a se începe construcţia de clădiri.Europarlamentarul USR Nicu Ştefănuţă a mers în Mangalia, la faţa locului, acolo unde s-a întâlnit cu preşedintele USR Mangalia, Semiran Abdurefi, şi a încercat să afle cât mai multe date despre ceea ce se întâmplă la Comorova.După ce a analizat foarte atent situaţia, Nicu Ştefănuţă a transmis un mesaj pentru toţi locuitorii Mangaliei.