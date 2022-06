Reprezentanţii USR Constanţa reacţionează la acuzele Cristinei Rizea. „Este un exemplu de traseism politic”

O atitudine ce denotă clar faptul că această mișcare face parte dintr-un plan executat conform şi la comanda celor care, de altfel, i-au și dat undă verde pentru a demisiona din USR.





Avem în faţă un exemplu clasic de traseism politic, din care nu a fost exclusă denigrarea. Amintim și faptul că, în timpul campaniei electorale, doamna Rizea era unul dintre candidații care se pronunțau pentru pierderea mandatului parlamentar în caz de traseism”, au transmis reprezentanţii USR Constanţa.





De asemenea, au existat zvonuri cum că deputatul Stelian Ion nu şi-ar fi plătit cotizaţia la partid, însă acest lucru a fost repede dezminţit de către reprezentanţii USR Constanţa.





„Cu exceptia doamnei Rizea, parlamentarii USR Constanța au plătit și plătesc constant cotizația, inclusiv Stelian Ion. Cristina Rizea nu a plătit niciodată, iar suspendarea a venit chiar și în urma unei discuții în care aceasta a precizat clar că nu avea intenția de a-și achita cotizația. Actul acesta de traseism nu trebuie justificat nicidecum prin suspendarea de neplată a cotizației, pentru că în momentul în care ar fi plătit și-ar fi reintrat în drepturi, ca orice membru de partid. Nemaifiind în partidul nostru, nu vom mai face declarații în ceea ce o privește. Membrii care nu achită cotizația mai mult de 6 luni sunt suspendați conform statutului.





Nu a fost niciodată cazul și nu este nici în prezent pentru deputatul Stelian Ion sau pentru alt parlamentar, cu excepția menționată mai sus”, au mai spus reprezentanţii USR.





Reamintim că deputatul Cristina Rizea a luat decizia de a pleca din USR luni, 20 iunie, şi de a merge în partidul lui Dacian Cioloş, REPER.





„Constanța are nevoie de soluții concrete și de bun simț la problemele cu care se confruntă, are nevoie de mult mai multă voință politică, are nevoie de dialog și de o comunicare sinceră între politic și societatea civilă, pentru că doar așa putem construi încredere și doar așa ne putem dezvolta ca oameni, ca oraș sau ca județ”, a spus printre altele Cristina Rizea.



