Deputatul Cristina Rizea a demisionat din USR. "Nu sunt de acord cu frauda internă"

Cristina Rizea a mai explicat apoi că va merge alături de Dacian Cioloș în noul partid înființat de acesta, REPER.







“ Eu cred că menirea unui politician este de a-și servi poporul care l-a ales, cu demnitate, bună credință și onestitate. Așa văd eu această #politicăaltfel pe care o clamăm în USR de ani de zile. Doar că lucrurile nu stau mereu așa cum ne dorim, deși USR e plin de mulți oameni faini.. Am văzut cum puterea ajunge să te pervertească, am văzut cum interesul de gașcă, de beneficii ajunge să fie pus mai presus de binele comun.Eu aleg să-mi păstrez reperele, să rămân fidelă principiilor pentru care am întrat în politică cu trei ani în urmă.Aleg să clădesc și nu să dezbin. Aleg să evoluez și nu să mă pierd în orgolii și lupte fără sens. Aleg să las în urmă USR și să construiesc din nou, de la capăt, mai bine și mai temeinic.Aleg REPER.Nu este o decizie luată ușor. Sunt mulți oameni în USR pe care îi respect și îi admir. Din păcate, în multe județe, USR este acaparat de găști cu interese proprii.Constanța, filiala din care am făcut parte până astăzi, este un astfel de caz, iar acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să plec. De altfel, relația rece pe care am avut-o după fuziune, cu actuala conducere a USR Constanța, este una de notorietate. Și nu sunt un caz singular.Nu am putut fi niciodată de acord, de exemplu, cu frauda internă la alegeri prin falsificarea adreselor de email a peste o sută de membri inactivi sau chiar foști membri astfel încât altcineva să voteze în locul lor. Cu atât mai mult, nu am putut să accept asta în filiala fostului Ministru al Justiției de la care aveam pretenția să nu gireze astfel de practici asupra cărora i-am atras atenția de la bun început.Constanța are nevoie de soluții concrete și de bun simț la problemele cu care se confruntă, are nevoie de mult mai multă voință politică, are nevoie de dialog și de o comunicare sinceră între politic și societatea civilă pentru că doar așa putem construi încredere și doar așa ne putem dezvolta ca oameni, ca oraș sau ca județ.”





