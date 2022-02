USR-PLUS Constanţa se implică în dezastrul de pe plaja Corbu. „Trebuie să oprim construcţiile”

Parlamentarii USR-PLUS nu sunt de acord cu aceste demersuri şi au de gând să se lupte pentru ca acele construcţii să fie stopate. Fostul ministru al Justiţiei, deputatul Stelian Ion, a comentat ceea ce se întâmplă la plaja Corbu.





„Probabil că aţi observat toate demersurile pe care le-am făcut pe speţa lucrărilor de la Corbu. În anul 2004, prin nişte acte ale Consiliului Local Corbu, au fost acaparate nişte zone de plajă. Vom analiza totul foarte atent şi vom vedea în ce măsură este posibilă reîntoarcerea în proprietatea statului a acelor parcele de teren. La Corbu sunt foarte multe reguli care trebuie respectate. Toate acele autorizaţii nu ar fi fost luate fără nişte ştampile puse de nişte oameni de specialitate. Am văzut de atâtea ori ştampile demontate în instanţă, aşa încât vom analiza foarte atent situaţia şi vom consulta alţi specialişti. În funcţie de gravitatea situaţiei vom face toate demersurile”, a declarat deputatul Stelian Ion.





Deputatul Cristina Rizea a întărit ideea lui Stelian Ion şi a explicat faptul că nu este posibil ca acele construcţii să apară într-o zonă în care nici nu era legal să se campeze.





„Speţa Corbu poate fi catalogată un mare tun imobiliar. Ceea ce se întâmplă acolo nu este deloc în regulă. Trebuie să aflăm în ce mod s-au obţinut avizele. Am luat legătura cu Asociaţia Green Peace pentru a găsi împreună cele mai bune soluţii. Am solicitat la ABADL acel studiu geologic de delimitare a falezelor. Ei au refuzat să ne pună la dispoziţie acel studiu. Personal m-am adresat Tribunalului Constanţa şi am obţinut un răspuns pozitiv. Deci acum cei de la ABADL sunt obligaţi să ne arate studiul”, a declarat deputatul Cristina Rizea.





Senatorul Remus Negoi a vorbit şi el despre situaţia de la Corbu, dar şi despre două iniţiative legislative pe care le-a depus în Parlament.





„Este foarte important să punem cea mai mare presiune asupra celor care construiesc la Corbu. Este un adevărat dezastru imobiliar. Salut faptul că domnul prefect a atacat în contencios administrativ toate avizele obţinute pentru a se construi pe plaja Corbu. Schimbând subiectul, am depus o iniţiativă legislativă în Parlament care se referă la direcţionarea sumelor care deja se colectează pentru monumentele istorice. O a doua iniţiativă pe care am depus-o face referire la acel însemn care ar trebui să existe pe filmele realizate în perioada comunistă”, a adăugat şi Remus Negoi.





Preşedintele USR-PLUS Constanţa, Dumitru Caragheorghe, a avertizat că ceea ce se întâmplă în prezent pe plaja Corbu se poate întâmpla şi pe plajele din apropiere.





„Vrem să preîntâmpinăm ceea ce se întâmplă la Corbu să nu se întâmple şi în alte zone. Pe plaja Vadu ar putea să apară astfel de construcţii. Nu vrem să se întâmple asta”, a concluzionat Dumitru Caragheorghe.





Una dintre temele principale ale conferinţei a reprezentat-o plaja virgină de la Corbu, acolo unde deja au început construcţiile unor imobile.