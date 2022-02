Hanul Balcan, din cârciumă de lux în centru cultural. „Recuperăm pentru oraş o clădire de patrimoniu!”

Construit la începutul secolului XX, Hanul Balcan se află pe un teren de 1.700 metri pătraţi, cu deschidere la strada Ştefan cel Mare şi la strada Griviţei. Imobilul a fost construit în anul 1920 şi este format din două corpuri mari, fiecare cu ieşire la câte o stradă, şi două corpuri de legătură la parter. Sunt 20 de camere, cinci bucătării, 25 de băi, pivniţă şi cramă. În ultimii ani, proprietatea a fost scoasă la vânzare pe site-urile de imobiliare, preţul fiind de 980.000 euro, însă nu s-a găsit şi un cumpărător.





„Am pornit acest demers şi acum lucrurile urmează cursul firesc în cadrul departamentelor din aparatul primăriei. În primul rând, trebuie să se facă un studiu asupra oportunităţii ideii. Iniţial, am pornit de la dezvoltarea unui centru cultural, apoi ne-am gândit că ar putea fi chiar şi un centru de inovare digitală, având în vedere că strada Ştefan cel Mare este în plin proces de reabilitare şi este nevoie de aşa ceva în municipiul Constanţa. Ulterior, am discutat cu colegii de la PNL şi am optat pentru ideea de a transforma Hanul Balcan în centru cultural. Important este să recuperăm pentru oraş o clădire de patrimoniu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, consilierul local USR Dumitru Caragheorghe.



O zonă ce s-ar putea dezvolta frumos





Acesta a prezentat public, încă din anul 2019, pe pagina sa de Facebook „Constantiana”, ideea de a pune în valoare imobilul abandonat. „Prin diverse soluţii europene, Hanul Balcan poate deveni un monument de referinţă al oraşului şi un pol de atracţie în jurul căruia poate fi revitalizată o întreagă zonă în moarte clinică. Prin preluarea clădirii de către autoritatea publică şi deschiderea acesteia, prin crearea unei platforme pietonale de jur împrejur (prin exproprieri de utilitate publică), coroborată cu reglementarea urbanistică acestei zone în corelare cu întreaga arteră Ştefan cel Mare, parcare subterană cu deservire pentru întreaga zonă comercială, se oferă premisele dezvoltării întregii zone. Săli de expoziţii temporare, cafenele, magazine artizanale şi alte oportunităţi vor veni să repună pe harta interesului turistic, imobiliar, şi de orice alt tip al întregii zone”, spunea, Dumitru Caragheorghe, la momentul respectiv.





Acum, primii paşi au fost făcuţi, dar urmează o perioadă lungă de proceduri de durată şi birocraţie necesară. „În perioada următoare, vor fi efectuate studii şi se va intra în linie dreaptă cu procesul de achiziţie a imobilului. În primul rând, trebuie să se facă o evaluare a stării actuale a clădirii, care este evident că este în stadiu critic de degradare. Anul trecut, Consiliul Local a şi aprobat supraimpozitarea cu 400% din cauză că era neîngrijită. Situaţia este însă destul de complicată, sunt mai mulţi proprietari, unii nu sunt în ţară, alţii sunt foarte bătrâni. Rămâne de văzut cum se va proceda, cu expropriere sau ce alte soluţii se vor găsi”, a mai precizat consilierul local, pentru „Cuget Liber”.





Consilierii locali constănţeni PNL şi USR au propus, pentru bugetul local 2022, alocarea unei sume de 10.000 lei, pentru efectuarea unui studiu de prefezabilitate, în vederea achiziţionării imobilului de pe strada Ştefan cel Mare, clasat ca fiind monument istoric, reabilitarea şi transformarea lui într-un centru cultural.