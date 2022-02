USR-PLUS, împotriva distrugerii ultimei plaje sălbatice din România. „Vom face totul pentru a împiedica masacrarea”

„Sute de apartamente din beton se construiesc la Corbu, pe plaja sălbatică din interiorul Rezervației Biosferei Delta Dunării. Această construcţie, denumită oficial Sat Pescăresc, este de fapt un ansamblu rezidenţial grandios. Am adus în atenţia colegilor mei senatori această situaţie printr-o declaraţie politică pe care am susţinut-o în plenul Senatului şi am subliniat faptul că acesta ar trebui să devină un caz naţional, o nouă Roşia Montană. Cum a fost posibil ca un teren aflat pe o rezervație naturală să devină teren privat pentru niște construcții monstruoase, ce nu-și aveau locul sub nicio formă acolo? Cum Primăria Corbu, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, Inspectoratul de Stat în Construcții şi Agenția de Mediu au dat avize și autorizații pe bandă rulantă pentru a gira oficial acest proiect monstruos?





Cum este posibil ca politicienii care s-au perindat prin funcții publice de-a lungul timpului să nu fi luat absolut nicio atitudine împotriva acestei abominabile construcții? Noi, cei de la USR, vom face absolut totul pentru a împiedica această construcție şi masacrarea ultimelor arii naturale protejate şi ar fi bine ca şi politicienii de la PSD şi PNL să se alăture acestui demers, deoarece distrugerea mediului ne afectează pe toţi în egală măsură”, a transmis senatorul USR-PLUS de Constanţa, Remus Negoi.





În plus, parlamentarul a dezvăluit că a făcut o vizită pe plaja sălbatică de la Corbu şi a rămas surprins de faptul că în acea zonă se construieşte un bloc, cu etaj şi parter, iar betonul este turnat cu ajutorul unor utilaje grele, lucru interzis, deoarece în zonă nu este permis accesul mijloacelor de transport.





„Am fost personal la faţa locului şi am constatat că ceea ce se construieşte pe plaja virgină de la Corbu este un bloc în toată regula, cu etaj şi parter şi, deşi în perimetrul rezervaţiei este interzis accesul mijloacelor de transport, constructorul foloseşte utilaje grele pentru a turna betonul. Aşadar, pe o plajă sălbatică, considerată una dintre cele mai frumoase plaje sălbatice din Europa, într-un areal de rezervație naturală, are loc măcelărirea ideii de rezervație naturală. Plaja de la Corbu face parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării, Sit Natura 2000 şi deşi, potrivit legii, în aceste locuri protejate sunt interzise construcțiile care afectează habitatul, investitorul a obținut avizele”, a mai spus Remus Negoi.





Reprezentanţii USR-PLUS din Constanţa au demarat şi o campanie pe Facebook, aceştia îndemnând lumea să semneze o petiţie cu ajutorul căreia construcţiile să fie oprite.





Remus Negoi acuză Primăria Corbu că a oferit avize pentru a se demara aceste construcţii. Totodată, el îi acuză şi pe reprezentanţii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, dar şi pe cei de la Agenţia de Mediu.